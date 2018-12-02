Lộc lá bủa vây, vận may đeo bám khiến 3 con giáp này hút hết lộc trời, cực giàu cực sang trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/12/2018 10:30

Tháng 12/2018 không chỉ mang lại cho 3 con giáp này tiền xài thả ga, tình duyên viên mãn mà còn giúp họ thăng tiến vùn vụt, sự nghiệp hanh thông.

Ai cũng hờn ghen trước sự may mắn, sang giàu mà top con giáp sau có được trong tháng cuối năm 2018.

Lộc lá bủa vây, vận may đeo bám khiến 3 con giáp này hút hết lộc trời, cực giàu cực sang trong 30 ngày tới - Ảnh 1
Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên ạ sẽ ập xuống đời Tỵ ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ dù là nam hay nữ đều khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Họ có thể chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, trầy trật lắm phen vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ.

Tỵ hãy vững tin, bởi dù hiện tại có khốn đốn đến mấy thì trong 30 ngày tới nhờ được thần tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên ạ sẽ ập xuống đời Tỵ ào ào như thác. Lúc ấy, Tỵ muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ.

Lộc lá bủa vây, vận may đeo bám khiến 3 con giáp này hút hết lộc trời, cực giàu cực sang trong 30 ngày tới - Ảnh 2
Số dư trong tài khoản tăng chóng mặt, tiền ùn ùn chảy vào túi khiến chính Dậu cũng không dám mơ mình có được vận đỏ ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Cần cù, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên Dậu dù không thăng tiến nhanh chóng như người khác nhưng mỗi bước đi của họ đều vững vàng, chắc chắn. Hơn cả, sự tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc của Dậu được cấp trên đánh giá cao, dành cho khá nhiều ưu ái.

Chỉ trong 30 ngày tới, Dậu không chỉ đón nhận tin được thăng chức mà nghề tay trái cũng mang đến cho họ thu nhập khổng lồ. Số dư trong tài khoản tăng chóng mặt, tiền ùn ùn chảy vào túi khiến chính Dậu cũng không dám mơ mình có được vận đỏ ấy.

Lộc lá bủa vây, vận may đeo bám khiến 3 con giáp này hút hết lộc trời, cực giàu cực sang trong 30 ngày tới - Ảnh 3
Chỉ với 30 ngày cuối năm 2018 Tý đã có thể kiếm được tiền tỷ, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khôn ngoan, đầy mưu mẹo và nhạy cảm với tiền nong nên người tuổi Tý rất hợp với việc kinh doanh, buôn bán. Dù vốn không bao nhiêu, dù ngày đầu phải cạnh tranh khốc liệt nhưng chỉ cần làm liều, dám dấn thân làm giàu Tý chắc chắn sẽ trở thành đại gia, làm ăn phát đạt.

Thế nên, chỉ với 30 ngày cuối năm 2018 Tý đã có thể kiếm được tiền tỷ, tài vận hanh thông. Lúc này, Tý tha hồ ăn sung mặc sướng, giúp đỡ gia đình, anh chị em đúng như ước nguyện bấy lâu nay của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tháng cuối năm 2018, nếu người khác phải chạy vạy từng đồng để đón Tết thì 3 con giáp sau lại luôn rủng rỉnh tiền bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết.

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