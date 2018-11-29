Top con giáp hốt trọn lộc trời, tiền rải đầy nhà, vận đỏ như son trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 29/11/2018 21:14

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 may mắn sẽ dồn dập ập xuống đời 3 con giáp sau, giúp họ làm đâu thắng đó, muốn nghèo cũng khó.

Nhờ được trời thương 3 con giáp sau sẽ tha hồ tận hưởng tiền tài phơi phới, sự nghiệp hanh thông, lộc lá bủa vây trong năm 2019.

Top con giáp hốt trọn lộc trời, tiền rải đầy nhà, vận đỏ như son trong năm 2019 - Ảnh 1
Dậu không chỉ vượng vận tài lộc, làm ăn thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng có tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và không bao giờ chơi xấu người khác. Ở họ có sự chính chắn, quân tử hiếm ai có được. Dù 2018 tình duyên lận đận, làm ăn thất bát nhưng chỉ cần bước vào Kỷ Hợi 2019, nhờ được trời thương nên vận số của Dậu sẽ cải thiện đáng kể. Họ không chỉ vượng vận tài lộc, làm ăn thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng có tiến triển tốt đẹp.

Càng về cuối năm sự nghiệp của Dậu càng thăng tiến không phanh, lương thưởng rơi xuống đầu tới tấp. Vậy nên, Dậu đừng thấy khó khăn mà chùn bước, thấy bị hãm hại mà nản lòng bởi chỉ cần kiên cường bạn sẽ có được nhiều thành công hơn người, tiền chất chật nhà chỉ là chuyện nhỏ.

Top con giáp hốt trọn lộc trời, tiền rải đầy nhà, vận đỏ như son trong năm 2019 - Ảnh 2
Kỷ Hợi chính là thời cơ hiếm có khó tìm để Mùi kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống tình cảm, thương người là thế nhưng người tuổi Mùi không hề yếu đuối mà cực mạnh mẽ, kiên cường. Họ đủ khôn ngoan để tự mình kiếm tiền, vươn lên làm đại gia, đủ cá tính để người khác không dám ức hiếp qua mặt, đủ tinh tế để chọn cho mình một nửa xứng đáng, yêu thương hết lòng.

Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán chắc chắn Mùi sẽ có tiền tỷ trước tuổi 30. Kỷ Hợi chính là thời cơ hiếm có khó tìm để Mùi kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đủ để họ sống an nhàn đến già, con cái tiêu ba đời không vơi.

Top con giáp hốt trọn lộc trời, tiền rải đầy nhà, vận đỏ như son trong năm 2019 - Ảnh 3
Thìn vừa có tiền vừa có quyền, công danh rạng ngời khiến ai cũng phát hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có mệnh phú quý nên từ khi sinh ra đã có phúc khí đầy mình, giúp bố mẹ ăn nên làm ra, gia đạo ấm êm. Càng trưởng thành Thìn càng nhận được nhiều bổng lộc trời cho, được bề trên nâng đỡ mọi điều. Đây chính là lý do vì sao nếu người khác phải phấn đấu cả đời mới được làm tỷ phú thì Thìn dù không mưu cầu vẫn dễ dàng làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Trong năm Kỷ Hợi tới, Thìn hãy tận dụng triệt để sự ưu ái mà bạn nhận được. Theo đuổi đến cùng, quyết liệt và kiên cường mục tiêu mình đặt ra sẽ giúp Thìn vừa có tiền vừa có quyền, công danh rạng ngời khiến ai cũng phát hờn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ được trời thương, thần tài đưa đường chỉ lối, năm 2019 top con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, giàu sang hơn người.

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