3 con giáp khổ tận cam lai, nghèo mấy cũng thành đại gia, đếm tiền sái tay trong 30 ngày tới

Nhờ phúc khí đầy mình, ăn ở hiền lương nên 3 con giáp này được trời thương mà cho vô số cơ hội làm giàu, bất cứ ai muốn vùi dập cũng vô ích.

Trong tháng 12 tới, Hợi sẽ có cơ may làm giàu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đủ quyết tâm, đủ kiên trì và không bỏ lỡ thời cơ thì hiện tại có khổ đến ấy Hợi cũng nhanh chóng trở thành đại gia, sung sướng hết phần thiên hạ.

Trong năm qua, người tuổi Hợi gặp phải khá nhiều điều không may. Từ việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất cho đến gia đạo không an, sức khỏe suy giảm. Tuy nhiên, Hợi đừng vì những điều không như ý ấy mà suy sụp, buông xuôi. Cũng đừng vì những người hai mặt, phá hoại mình mà thù hằn, chán ghét cuộc đời.

Chỉ cần vượt qua tháng 11, bước chân vào tháng 12/2018 cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chăm chỉ lại không thích va chạm hay bon chen nên cuộc đời Sửu gặp khá nhiều thiệt thòi. Vì quá cầu toàn nên mọi việc Sửu làm đều mất nhiều thời gian để gặt hái thành quả hơn người khác, vì quá tin người mà bị kẻ xấu giả vờ thân thiết để lợi dụng mà trục lợi. Chính vì lương thiện, chân thành nên không ít phen Sửu phải trá giá quá đắt bằng những đồng tiền làm từ mồ hôi nước mắt của mình.

Thế nhưng, chỉ cần vượt qua tháng 11, bước chân vào tháng 12/2018 cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới. Lúc này, Sửu may mắn đến mức có thể chiến thắng tất cả các trò chơi may rủi, kiếm được món hời từ trên trời rơi xuống. Thậm chí, Sửu còn có thể trúng số độc đắc, tha hồ hốt bạc.

Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, tiền chất chật nhà, mua nhà sắm xe là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Lạc quan, yêu đời và luôn suy nghĩ tích cực nên dù có bị vùi dập lắm phen thì người tuổi Mùi vẫn đủ mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời mà từng bước giải quyết những gì đang xảy đến với mình. Nhờ thế, dù có lâm vào cảnh trắng tay, gặp họa thị phi thì Mùi vẫn đủ tỉnh táo, khôn ngoan để đứng ngoài tất cả.

Vậy nên, dù những tháng trước công việc làm ăn không mấy suôn sẻ nhưng tháng tới, Mùi sẽ đột phá ngoạn mục. Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, tiền chất chật nhà, mua nhà sắm xe là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Mùi không bỏ cuộc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.