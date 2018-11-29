3 con giáp là con cưng của thần tài, tiền ập vào nhà ào ào như thác trong tháng 12/2019

Tâm linh - Tử vi 29/11/2018 16:11

Tháng cuối năm 2018, nếu người khác phải chạy vạy từng đồng để đón Tết thì 3 con giáp sau lại luôn rủng rỉnh tiền bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Thu nhập tăng cao, có vô số cơ hội thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ như son chính là vận số của 3 con giáp sau trong tháng cuối năm 2018.

3 con giáp là con cưng của thần tài, tiền ập vào nhà ào ào như thác trong tháng 12/2019 - Ảnh 1
Vận số cải thiện đáng kể không chỉ giúp Mão trả hết nợ, kiếm được nhiều tiền mà còn mở ra tương lai, cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng 12/2018, Mão đích thị là con cưng của trời nên con giáp này chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong. Họ may mắn đến mức dù trước đấy đang nợ chồng chất, công việc trục trặc tưởng chừng không thể giải quyết nhưng tất cả lại được hóa giải ngoạn mục.

Vận số cải thiện đáng kể không chỉ giúp Mão trả hết nợ, kiếm được nhiều tiền mà còn mở ra tương lai, cơ hội mới. Nếu có ý định tự kinh doanh, buôn bán thì Mão hãy bắt tay thực hiện ngay. Bởi đây là thời điểm, chỉ cần bạn nhúng tay vào việc gì việc ấy chắc chắn sẽ thành công.

3 con giáp là con cưng của thần tài, tiền ập vào nhà ào ào như thác trong tháng 12/2019 - Ảnh 2
Tiền chất chật nhà, tiêu xài thả ga, sang năm mới càng làm ăn khấm khá chính là tương lai gần của Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu thần tài cưng chiều người tuổi Mão thì thần may mắn sẽ mỉm cười thật tươi với Tỵ trong tháng 12 này. Ngoài những khoản tiền thưởng, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng Tỵ còn có cơ hội thăng chức, tăng lương khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Họ may mắn đến mức dễ dàng chiến thắng những trò chơi may rủi, trúng số độc đắc. Tiền chất chật nhà, tiêu xài thả ga, sang năm mới càng làm ăn khấm khá chính là tương lai gần của Tỵ.

3 con giáp là con cưng của thần tài, tiền ập vào nhà ào ào như thác trong tháng 12/2019 - Ảnh 3
Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng đỏ như son, họ và một nửa sẽ mặn nồng, viên mãn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dẫu phải chi khá nhiều khoản trong tháng 12 này, thế nhưng bấy nhiêu vẫn chẳng đáng là bao so với số tiền mà Mùi kiếm được. Chỉ cần không từ bỏ đam mê, tự tin vào năng lực của mình Mùi sẽ tỏa sáng trong sự nghiệp, công thành danh toại.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng đỏ như son, họ và một nửa sẽ mặn nồng, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội đi du lịch nước ngoài trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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