Liên tục từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 06:43

Trời Phật ban ơn, 3 con giáp dưới đây tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả, không còn lo cơm áo gạo tiền từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch báo hiệu vận trình của người tuổi Thìn lên cao phơi phới. Người tuổi Thìn được Thần Tài che chở nên đường tài lộc khá vượng phát. Có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, có thể tài vận ngày một tăng chưa đủ mà cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn.

Con giáp tuổi Thìn nhận phúc lộc đủ đầy. Người tuổi này làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thu về thành quả. Họ có thể sẽ nhận được những công việc, cơ hội làm ăn mới. Điều quan trọng là người tuổi Thìn cần chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình. Con giáp này có lộc lá đầy tay, đạt thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Liên tục từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của con giáp này để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Thần Tài chiếu giúp người tuổi Hợi gặt hái nhiều thành công khi tự khởi nghiệp. Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc.

Tài vận trong thời gian này của người tuổi Hợi hanh thông khởi sắc nhất trong số 12 con giáp. Người tuổi Hợi làm gì, đầu tư gì cũng thu về khoản thu nhập, lợi nhuận kếch xù. Con giáp được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể. Hợi sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở.

Liên tục từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ do được cát tinh “Thiên Tài’, “Ngũ Khúc” xuất hiện trong cung mệnh nên sẽ cải thiện được tình hình tài chính trước đây. Từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch, những người tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi. Con giáp này vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công. Con giáp tuổi Ngọ có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ.

Người tuổi Ngọ có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Con giáp này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước. Vận trình hanh thông, thuận lợi hết phần người khác. Chỉ cần Ngọ năng nổ làm việc, tích tiểu thành đại thì trước sau cũng có thể giàu lên nhanh chóng.

Liên tục từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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