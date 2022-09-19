Liên tiếp 3 ngày tới đây (20, 21, 22/9), 'khổ mấy rồi cũng qua': 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân phù trợ, bứt phá ngoạn mục, tài vận phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 11:44

Liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (20, 21, 22/9), những con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn do được Thần Tài tương trợ và được rất nhiều người giúp đỡ trong con đường phát triển công danh sự.

Tuổi Sửu

Sửu rất hiền lành, dễ hòa đồng, tính cách của con giáp này được nhiều người ngưỡng mộ, Sửu cũng rất quan tâm đến bạn bè và người thân trong gia đình, quý trọng các mối quan hệ xã hội nên được mọi người quan tâm chăm sóc, có thể ổn định bắt đầu cuộc sống mới.

Liên tiếp 3 ngày tới đây (20, 21, 22/9), 'khổ mấy rồi cũng qua': 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân phù trợ, bứt phá ngoạn mục, tài vận phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (20, 21, 22/9), người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của Sửu trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Sửu được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Nhìn chung thời hoàng kim của những chú Trâu đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường khá chín chắn, tính cách ổn định. Họ nhanh nhạy, thường quan sát sự vật, sự việc một cách tỉ mỉ. Đồng thời Thìn cũng rất tích tực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ vậy bản mệnh có tương lai tươi sáng.

Liên tiếp 3 ngày tới đây (20, 21, 22/9), 'khổ mấy rồi cũng qua': 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân phù trợ, bứt phá ngoạn mục, tài vận phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (20, 21, 22/9) chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Thìn. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Thìn có thể nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì Thìn cũng có thể kiếm bộn tiền.

Vốn dĩ Thìn có trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực. Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối năm càng thêm tốt đẹp.

Tuổi Dậu

Dậu có tính tình phóng khoáng, không thích ngồi nghe ai sắp đặt. Con giáp này thích khám phá đi đây đó, tìm kiếm những thử thách mới mẻ. Và trong cuộc sống, công danh sự nghiệp Dậu sẵn sàng vượt qua không ít chông gai để tìm được thứ họ muốn, với Dậu đó là thử thách. Cũng từ những khó khăn trải qua, người tuổi Dậu có thêm kinh nghiệm sống và vững vàng hơn.

Liên tiếp 3 ngày tới đây (20, 21, 22/9), 'khổ mấy rồi cũng qua': 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân phù trợ, bứt phá ngoạn mục, tài vận phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, 3 ngày sắp tới đây (21, 21, 22/9), công danh, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Dậu càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Trong thời gian này, Dậu sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, 3 ngày tới đây Dậu càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Dậu cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Dậu tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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