Liên tiếp 2 ngày tới (13/12 và 14/12), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, giàu sang thịnh vượng, bạc vàng đầy nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Liên tiếp 2 ngày tới (13/12 và 14/12), tuổi Thân sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp. Để tìm ra hướng đi đúng đắn, quan trọng nhất là nhìn nhận đúng thực tế và thấu hiểu rõ tình hình.

Trong ngày này, giữa các cặp đôi có thể xuất hiện những khó khăn trong việc hiểu nhau. Những mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ nhiều khía cạnh như công việc, gia đình, hay thậm chí là vấn đề liên quan đến con cái.

Nếu có bất kỳ sự băn khoăn nào hãy thảo luận cởi mở với những người xung quanh. Tránh việc giữ lại mọi khó khăn trong lòng và thay vào đó, hãy chia sẻ để tìm ra giải pháp. Việc thẳng thắn trao đổi sẽ giúp mọi tình huống trở nên rõ ràng hơn, ngăn chặn những nhầm lẫn không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu đang trong giai đoạn tiến triển tốt đẹp, được quý nhân hỗ trợ khá nhiều. Những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh cũng thể hiện được khả năng ứng biến và xử lý vấn đề linh hoạt.

Vận tài của tuổi Dậu cũng cực kỳ tốt đẹp. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi, đặc biệt người làm kinh doanh chỉ cần biết nắm bắt là có thể thu tiền bạc về tay, song bản mệnh cũng chớ nên vì vậy mà muốn làm ăn khuất tất, ham mê đỏ đen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tương Xung lâm mệnh nên không tốt cho đường sự nghiệp của Tuất thời gian này, khả năng thành công khá thấp. Có thể sẽ có cãi cọ, tranh giành, nói xấu nhau trong công việc vì quyền lợi, sai sót trong sổ sách, quy trình làm việc. Đối phương có thể bày mưu tính kế, đẩy bạn vào rắc rối khó lòng giải quyết.

Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị va lây trong ngày xấu này. Nếu đối phương đang tỏ thái độ lạnh nhạt, ít trả lời tin nhắn của bạn thì chính là họ đang chán bạn và muốn bạn chủ động nói lời chia tay, bạn nên im lặng hoàn toàn với kiểu người này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.