Tử vi 4 ngày tới (13/12-16/12), 3 con giáp phúc khí lan tràn, tiền tài dư dả, tới thời giàu sang, đổi vận bất ngờ

Sức khoẻ: Khám định kì cẩn thận, quan tâm sức khoẻ chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Tử vi 4 ngày tới (13/12-16/12), người tuổi Sửu chính là con giáp có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân đón vận trình may mắn, tốt đẹp. Sự nghiệp tiến triển nhanh chóng, bản mệnh làm việc nhàn nhã nhưng vẫn thu được thành quả tốt. Con giáp này cũng sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng. Ngày này các mối quan hệ xã giao cũng rất tốt đẹp, nhìn chung bạn biết cách kết nối với mọi người để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cũng như các phương diện khác trong cuộc sống. Nếu tiếp tục duy trì được khả năng ngoại giao tốt như này thì khả năng trong tương lai Thân sẽ còn có bước tiến đáng kể hơn.

Lại thêm ngũ hành Thổ sinh Kim trong ngày này, đường tình duyên của người tuổi Thân vượng phát thấy rõ, tạo cơ hội cho người độc thân tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Với các cặp đôi, tình cảm của bạn và người ấy ngày một thăng hoa. Cả hai có thể lên kế hoạch thực hiện một việc gì đó cùng nhau trong thời gian tới để thêm hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.