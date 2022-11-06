Khuya mai (7/11): NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, ban phước lành xuống, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', sung sướng hơn người, từ nay về sau ngập tràn may mắn, cát khí vây quanh, vận trình vượng sắc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Hai 07/11/2022, Tuổi Thânđược quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Đường tài lộc của Tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan đến bên con giáp tuổi Dậu ngày mai và bảo trợ cho vận trình công danh của bản mệnh. Nhờ thế mà bạn giữ được bình tĩnh trong công việc và tìm thấy niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích.

Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù cho có vấp phải bao nhiêu khúc mắc. Điều này được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này rất khả quan, thậm chí có thể nói là khá cao nữa.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Dậu, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Giờ tốt trong ngày: 7-9h

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu

Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày Thứ 2 07/11/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Tuất làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tuất nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 7-9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Ngọ

Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo