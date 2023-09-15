Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp từ ngày 15/9 đến ngày 20/9: Gánh tiền mỏi lưng, công việc thăng tiến như vũ bão, may mắn nối tiếp vận may

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm về khoản thu nhập lớn, sự nghiệp diễn ra suôn sẻ từ ngày 15/9 đến ngày 20/9.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, tốt bụng. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình để cố gắng tạo dựng cuộc sống tốt đẹp.

Tử vi dự báo rằng từ ngày 15/9 đến ngày 20/9, tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn, liên tiếp đón tin vui. Bản mệnh có thể đạt được mục tiêu mà mình đặt ra, tiền của cũng tăng lên. Tuổi Mão không để thời gian trôi qua một cách lãng phí mà luôn cố gắng làm việc, tạo ra giá trị. Thời gian tới đây, bản mệnh có thể tạm biệt khó khăn, làm ăn trở nên thuận lợi hơn.

Tuổi Mão trở nên mạnh mẽ hơn, hành động quyết đoán hơn nên các kế hoạch, dự định đều có thể được thực hiện. Cuộc sống của người tuổi Mão được cải thiện toàn diện, không phải lo lắng nhiều.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp từ ngày 15/9 đến ngày 20/9: Gánh tiền mỏi lưng, công việc thăng tiến như vũ bão, may mắn nối tiếp vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói, lại rộng rãi thích giao tiếp bạn bè nên tự mình xây dựng được vô số mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho cuộc sống.

Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9, cùng với sự nỗ lực, năng lực xuất chúng của bản thân, đồng thời lại có thần may mắn và thần tài ưu ái nên con giáp này vô cùng rộng mở về quan lộc và tài lộc. Không chỉ được đề bạt lên vị trí cao hơn mà thu nhập cũng tăng lên gấp ba gấp bốn.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp từ ngày 15/9 đến ngày 20/9: Gánh tiền mỏi lưng, công việc thăng tiến như vũ bão, may mắn nối tiếp vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu thường rất kiên nhẫn và bền bỉ trong việc đạt được mục tiêu. Họ có khả năng chịu đựng những khó khăn và không dễ bị dao động bởi những thử thách trong cuộc sống.

Con giáp này mang tính cách trung thực và thực tế, luôn thể hiện sự thật thà và không thích giả dối.

Con giáp tuổi Sửu có tư duy sáng tạo và khéo léo. Họ có khả năng giải quyết vấn đề một cách thông minh và tìm ra những giải pháp hiệu quả.

Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9, con giáp tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Niềm vui chủ yếu là do cách con giáp này quyết định sáng suốt. Họ cũng biết đây là thời điểm tốt để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, được cấp trên đánh giá cao.

Lúc này, họ sẽ mở ra một sự thay đổi trong sự nghiệp. Nhờ tinh thần phấn chấn, đầu óc minh mẫn, tuổi Sửu làm việc suôn sẻ hơn.

Con giáp này cũng đối phó với khối lượng công việc tăng đột biến bằng một thái độ nghiêm túc và khắt khe hơn. Họ biết rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ với thành tích xuất sắc, sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và đồng nghiệp ghi nhận.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp từ ngày 15/9 đến ngày 20/9: Gánh tiền mỏi lưng, công việc thăng tiến như vũ bão, may mắn nối tiếp vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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