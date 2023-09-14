Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023: Dần phú quý phát tài, Thìn tài vận vụt sáng, Ngọ hút cạn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 08:47

Có thể nói 3 con giáp này vận trình được cải thiện đáng kể, sẽ gặp nhiều may mắn hơn người.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 14/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thường xuyên có nhiều sáng kiến thông minh, chủ động làm mọi việc theo yêu cầu. 

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sáng kiến thông minh, được nhiều người yêu mến, làm việc đúng yêu cầu đề ra.   

Tình cảm: Hôm nay tình cảm dù cô đơn, nhưng bạn đã biết được những thay đổi thật lòng của bản thân.

Tài lộc: Thời điểm vàng cho bản thân nhận được nhiều tài chính vào túi. 

Sức khoẻ: Cố gắng cải thiện tình trạng thể lực, không nên lao lực quá độ.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023: Dần phú quý phát tài, Thìn tài vận vụt sáng, Ngọ hút cạn lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Bước sang 14/9/2023, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Thìn còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 9 này sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Thìn sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023: Dần phú quý phát tài, Thìn tài vận vụt sáng, Ngọ hút cạn lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 14/9/2023 hôm nay, tuổi Ngọ làm công việc tự do có thể nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Con giáp này làm việc luôn giữ chữ tín nên nhận được sự tin tưởng của đối tác và ngày càng khẳng định được vị thế.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng sẽ nhận được một khoản lợi nhuận kha khá. Hướng đi từ trước đó của bản mệnh là hoàn toàn đúng đắn, vì thế hãy tiếp tục tin tưởng vào những quyết định của bản thân và làm những điều mình cho là đúng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì vậy, nếu có dự định làm những việc đó trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023: Dần phú quý phát tài, Thìn tài vận vụt sáng, Ngọ hút cạn lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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