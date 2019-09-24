Không xinh đẹp, chẳng giỏi kiếm tiền nhưng 3 nàng giáp này vẫn được chồng yêu thương hết mực là vì…

Tâm linh - Tử vi 24/09/2019 13:37

Đây chính là nguyên do vì sao dù không xinh đẹp như hoa hậu cũng chẳng giỏi giang như gái đảm nhưng 3 con giáp vượng phu ích tử này vẫn được chồng nuông chiều như bà hoàng.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp vượng phu ích tử này, cả đời bạn chẳng cần trưởng thành vì mọi việc đã có chồng đứng ra cáng đáng, bảo vệ bạn trước bão giông cuộc đời.

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Nhờ sự chân thành, một lòng vì chồng vì con nên con giáp vượng phu ích tử này chẳng cần bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào mà chồng vẫn bám vợ như sam, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Trời sinh phụ nữ tuổi Thìn khôn ngoan, thẳng thắn và chịu thương chịu khó. Thuở độc thân đỏng đảnh, kiêu kỳ là thế nhưng một khi đã kết hôn, đã về chung một nhà họ sẽ sẵn lòng chấp nhận hi sinh tất cả vì chồng vì con. Thậm chí, con giáp vượng phu ích tử này có thể chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, vun đắp hôn nhân hạnh phúc.

Hơn cả, ở con giáp này còn có sự tinh tế, bao dung với bạn đời. Họ biết cách ngợi khen những ưu điểm để chồng có thêm động lực phát triển bản thân, biết cách nhắc nhở khéo léo những khuyết điểm nơi bạn đời để anh ấy cố gắng hoàn thiện mỗi ngày. Nhờ sự chân thành, một lòng vì chồng vì con nên Thìn chẳng cần bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào mà chồng vẫn bám vợ như sam, nửa bước không rời.

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Biết cách bỏ qua những lỗi lầm, để quá khứ ngủ yên và không bao giờ nhai đi nhai lại chuyện cũ nên nàng giáp này được chồng vô cùng trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu nổi tiếng cần cù, chăm chỉ và chưa bao giờ biết lười nhác là gì. Con giáp vượng phu này nỗ lực từng ngày không chỉ để bản thân được sung sướng mà còn để chồng con đỡ vất vả, để cuộc sống gia đình ngày càng đủ đầy, sung túc. Đấy chính là một trong những nguyên do khiến con giáp này được chồng thương yêu hết mực dù chẳng hề xinh đẹp, khôn khéo.

Đặc biệt, sự bao dung của Dậu chính là chìa khóa cho hạnh phúc hôn nhân của họ. Biết cách bỏ qua những lỗi lầm, để quá khứ ngủ yên và không bao giờ nhai đi nhai lại chuyện cũ nên nàng giáp này được chồng vô cùng trân trọng. Thậm chí, chồng Dậu chẳng bao giờ dám to tiếng với vợ, bởi với những gì cô ấy đã cống hiến cho gia đình thì ân tình ấy đã là vô giá.

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Con giáp này luôn tôn trọng không gian riêng của chồng nên đối phương chưa bao giờ cảm thấy bị giam lỏng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là kiểu phụ nữ dịu dàng, tình cảm lại sống chân thành nên thuở độc thân nàng giáp đào hoa này được rất nhiều đàn ông đem lòng yêu thương, dốc lòng theo đuổi. Nếu phụ nữ khác thấy vậy mà làm cao, kiêu ngạo và thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì Mùi không hề như thế. Họ khéo léo từ chối để đối phương không bị tổn thương, để cả hai vẫn có thể làm bạn sau đấy nên lại càng được quý mến.

Mùi không tham chồng giàu, càng không mê tiền của đàn ông. Thứ họ cần ở một người chồng là lòng thủy chung và ý chí vươn lên. Cùng chồng gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không hề oán thán kêu ca nên khi thành công chồng trân trọng nàng giáp này hết mực. Ngoài ra, con giáp này luôn tôn trọng không gian riêng của chồng nên đối phương chưa bao giờ cảm thấy bị giam lỏng trong hôn nhân, luôn thoải mái trong hành trình chung sống với người vợ đáng yêu của mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp vừa giỏi kiếm tiền lại vượng phu ích tử, ai lấy được sẽ đổi đời ngoạn mục, trở thành tỷ phú

3 con giáp vừa giỏi kiếm tiền lại vượng phu ích tử, ai lấy được sẽ đổi đời ngoạn mục, trở thành tỷ phú

Đúng như câu nói phụ nữ là phong thủy của gia đình, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, khôn ngoan tinh tế này sẽ giúp chồng đổi đời ngoạn mục, gia đạo hưng thịnh rực rỡ.

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