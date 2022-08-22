Khổ đủ rồi, qua 12h trưa hôm nay (22/8), 3 con giáp đón loạt hỷ sự, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc khởi sắc, xòe tay hứng mưa tiền gió vàng, như ý cát tường

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, cục diện Tương Hội giúp cho con giáp này dễ dàng đạt được những điều mình muốn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, tuổi Thân vượt qua bao khó khăn trắc trở cũng đến được với người mình yêu.



Người độc thân có những mối quan hệ mới với người khác phái, khả năng phát triển thành tình yêu là khá cao. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội, chớ để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng nhiều đến tình cảm cá nhân.



Thiên Tài trợ mệnh, đường tài lộc của tuổi Thân khởi sắc, tiền bạc thi nhau đổ về túi. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có thêm nguồn thu, khả năng phát tài đến gần.

Thiên Tài trợ mệnh, đường tài lộc của tuổi Thân khởi sắc, tiền bạc thi nhau đổ về túi. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có thêm nguồn thu, khả năng phát tài đến gần. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí, "của thiên trả địa".