Khổ đủ rồi, qua 12h trưa hôm nay (22/8), 3 con giáp đón loạt hỷ sự, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc khởi sắc, xòe tay hứng mưa tiền gió vàng, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 09:33

Xem vận trình ngày hôm nay 22/8, có 3 con giáp đúng 12h trưa đổi vận, băng băng tiến đến cuộc sống giàu sang phú quý

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, cục diện Tương Hội giúp cho con giáp này dễ dàng đạt được những điều mình muốn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, tuổi Thân vượt qua bao khó khăn trắc trở cũng đến được với người mình yêu.

Người độc thân có những mối quan hệ mới với người khác phái, khả năng phát triển thành tình yêu là khá cao. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội, chớ để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng nhiều đến tình cảm cá nhân.

Thiên Tài trợ mệnh, đường tài lộc của tuổi Thân khởi sắc, tiền bạc thi nhau đổ về túi. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có thêm nguồn thu, khả năng phát tài đến gần.

Khổ đủ rồi, qua 12h trưa hôm nay (22/8), 3 con giáp đón loạt hỷ sự, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc khởi sắc, xòe tay hứng mưa tiền gió vàng, như ý cát tường - Ảnh 1
Thiên Tài trợ mệnh, đường tài lộc của tuổi Thân khởi sắc, tiền bạc thi nhau đổ về túi. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có thêm nguồn thu, khả năng phát tài đến gần. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí, "của thiên trả địa".

Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Bạn là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bạn.

Khổ đủ rồi, qua 12h trưa hôm nay (22/8), 3 con giáp đón loạt hỷ sự, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc khởi sắc, xòe tay hứng mưa tiền gió vàng, như ý cát tường - Ảnh 2
hiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may mắn trong vận trình tài lộc. Con giáp này tìm thấy được cơ hội tốt đẹp trong chính hoàn cảnh khó khăn mà mình đang phải trải qua. Nhờ tận dụng thời cơ hiếm có đó mà con giáp này có được nguồn thu thoải mái hơn.

Đường tình duyên của bản mệnh như được quý nhân dẫn lối, đào hoa khởi sắc, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, nên duyên đôi lứa. Các cặp đôi tình cảm nồng thắm, nhân duyên vừa ý, có thể tính đến chuyện trăm năm.

Khổ đủ rồi, qua 12h trưa hôm nay (22/8), 3 con giáp đón loạt hỷ sự, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc khởi sắc, xòe tay hứng mưa tiền gió vàng, như ý cát tường - Ảnh 3
Tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may mắn trong vận trình tài lộc. Con giáp này tìm thấy được cơ hội tốt đẹp trong chính hoàn cảnh khó khăn mà mình đang phải trải qua. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp công danh sáng sủa, tài lộc bám đuôi, vận trình vượng phát, người người ganh tỵ

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