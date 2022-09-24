Khép lại tháng 8 âm lịch, bước sang tháng 9, 3 con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, may mắn kéo đến cửa nhà, vượng phát hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 15:31

Chẳng những sự nghiệp của 3 con giáp may mắn này đang trên đà thăng tiến mà tài vận cũng rộng mở thênh thang trong tháng 9 âm lịch.

Tuổi Dậu

Theo tử vi dự đoán, trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay. Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả luôn đó chứ. Đặc biệt là tài lộc bất ngờ sẽ đến nhiều với con giáp này đó.

Bản mệnh may mắn đến độ ra ngõ cũng có thể bắt được tiền, rút thăm trúng thưởng cũng được nhận giải cơ mà. Đây là điều mà đâu phải ai cũng có thể có được. Chẳng những thế, sự nghiệp của con giáp này cũng đang trên đà thăng tiến.

Khép lại tháng 8 âm lịch, bước sang tháng 9, 3 con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, may mắn kéo đến cửa nhà, vượng phát hưng thịnh - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sang tháng 9 âm lịch, tuổi Mão có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh, thoát khỏi những nỗi buồn lo quẩn quanh trước đó. Đại vận đã tới, tuổi Mão được quý nhân che chở, Thần Tài giúp sức nên có nhiều cơ hội để phát tài.

Nhưng bản mệnh nhớ là đừng có kén chọn, cân đo đong đếm quá nhiều mà cuối cùng bao nhiêu cơ hội đều vụt qua hết nhé. Thời cơ đến thì bản mệnh hãy nắm bắt ngay, có thể sau 1 đêm thức dậy trở thành tỷ phú, đếm tiền mỏi tay.

Khép lại tháng 8 âm lịch, bước sang tháng 9, 3 con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, may mắn kéo đến cửa nhà, vượng phát hưng thịnh - Ảnh 2
Sang tháng 9 âm lịch, tuổi Mão có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh, thoát khỏi những nỗi buồn lo quẩn quanh trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi học, tháng 9 âm lịch chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Tý ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Cuộc sống của người tuổi Tý sẽ có những bước phát triển vượt bậc gặt hái được nhiều thành công hơn ngoài mong đợi.

Trong thời gian này, tuổi Tý làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Khép lại tháng 8 âm lịch, bước sang tháng 9, 3 con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, may mắn kéo đến cửa nhà, vượng phát hưng thịnh - Ảnh 3
Theo tử vi học, tháng 9 âm lịch chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Tý ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu khó ai bì kịp, phú quý chẳng ai bằng, tình - tiền đều lên hương

Dự đoán nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu khó ai bì kịp, phú quý chẳng ai bằng, tình - tiền đều lên hương

Lá số tử vi cho thấy, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên. Xem ngay đó là con giáp nào!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 9 âm lịch Dự đoán tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 29/8 âm lịch 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 41 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới