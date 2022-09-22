Cuối ngày 22/9, top 3 con giáp số đỏ như son, may mắn vô bờ, túi tiền nặng trịch, thoắt cái thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 10:39

Tử vi dự đoán, bước sang cuối ngày hôm nay, 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. Sang cuối ngày hôm nay, Cát tinh phúc lộc, lộc huân xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp may mắn tuổi Mùi.

Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Cuối ngày 22/9, top 3 con giáp số đỏ như son, may mắn vô bờ, túi tiền nặng trịch, thoắt cái thành đại gia - Ảnh 1
Sang cuối ngày hôm nay, Cát tinh phúc lộc, lộc huân xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp may mắn tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, bước sang cuối ngày hôm nay 22/9 là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc của Ngọ không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Cuối ngày 22/9, top 3 con giáp số đỏ như son, may mắn vô bờ, túi tiền nặng trịch, thoắt cái thành đại gia - Ảnh 2
Tử vi học có nói, bước sang cuối ngày hôm nay 22/9 là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ttuổi Thìn rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi. Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Thìn có thể “một bước lên mây”, đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, sang cuối ngày 22/9 là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm. Các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Cuối ngày 22/9, top 3 con giáp số đỏ như son, may mắn vô bờ, túi tiền nặng trịch, thoắt cái thành đại gia - Ảnh 3
Tử vi học có nói, sang cuối ngày 22/9 là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay (20/9), mặt trời ló dạng, 3 con giáp trúng số đổi đời, Thần Tài nâng đỡ, quý nhân dẫn đường, tiền tài kiếm được nhiều như 'cá gặp nước'

Qua đêm nay (20/9), mặt trời ló dạng, 3 con giáp trúng số đổi đời, Thần Tài nâng đỡ, quý nhân dẫn đường, tiền tài kiếm được nhiều như 'cá gặp nước'

Do sở hữu vận trình hung cát đan xen nên qua đêm nay sẽ là thời điểm cho 3 con giáp đón tài lộc khởi sắc sau nhiều khó khăn và vất vả. Những áp lực trong thời gian vừa qua trở thành cơ hội để phát triển.

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