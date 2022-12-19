Kết lộc chùm đầu tuần rực rỡ: THẦN TÀI nâng đỡ hết mình, 3 con giáp vụt sáng thành đại gia, kinh doanh muôn phần thuận lợi, tiền tỷ vào túi ào ào, may mắn tràn ngập đến bên

Gặp cách cục Tam Hợp, đáng lẽ trong năm này, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, nhưng vận hạn vẫn lại cản trở bước tiến của bạn.

Khởi đầu tuần mới, con giáp này cuối cùng cũng trải qua thời gian nằm gai nếm mật và đây là giai đoạn rước tài đón lộc về nhà.

Những nỗ lực mà tuổi Dậu đã bỏ ra, sẽ nhận lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Bản mệnh nên tranh thủ tất cả các cơ hội xảy tới trong thời gian này, triển khai các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc yêu thích.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm nay. Đặc biệt là nửa cuối năm 2022, họ đã nỗ lực hết sức và chưa bao giờ buông lơi bản thân.

Khởi đầu tuần mới, con giáp này sẽ có khá nhiều chuyện vui, đáng kể là việc thăng chức và tăng lương.

Họ sẽ không để mỗi ngày trôi qua một cách lãng phí, luôn năng động, sáng tạo trong công việc. Khởi đầu tuần mới, con giáp tuổi Mão sẽ không còn vất vả làm việc nữa.

Tuần mới mang nhiều năng lượng, họ đã trở nên mạnh mẽ, không chỉ có kỹ năng tư duy tốt mà hành động quyết đoán, hoàn thành kế hoạch dễ dàng. Cuộc sống của con giáp này cũng được cải thiện toàn diện, một đường thẳng tiến tới thành công, không lo có cản trở hay phải đi đường vòng nữa.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Bản mệnh là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Đồng thời họ có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Khởi đầu tuần mới, người tuổi Tý có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Bản mệnh có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý.

Người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Tý thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Những người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Dự án mà Tý đang theo đuổi tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Tý mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.