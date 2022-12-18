Từ 7h ngày 18/12: Thần Tài phát lộc, 3 con giáp may mắn bùng nổ, làm 1 được 10, lương tăng thưởng đến, tiền cầm trĩu tay, phất nhanh vù vù

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Từ 7h ngày 18/12 là một thời gian rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, từ 7h ngày 18/12 là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Thìn

Mặc dù không phải là một người theo đuổi “chủ nghĩa hoàn hảo”, thế nhưng tuổi Thìn luôn cố gắng làm mọi việc một cách chỉnh chu nhất. Trong công việc, mỗi khi được giao một việc nào đó, dù là nhỏ nhất thì người tuổi Thìn cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Với họ, những công việc không được làm một cách cẩn thận, chăm chỉ đều là lãng phí thời gian. Nhờ cách tư duy này mà họ luôn được đồng nghiệp xung quanh coi trọng, lãnh đạo đánh giá cao.

Từ 7h ngày 18/12, con giáp này sẽ gặp được vận may hiếm có. Bên cạnh công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào thì họ còn có đường tình duyên nở rộ. Với những người đang độc thân, họ có cơ hội cao gặp được một nửa ưng ý. Nếu biết cách “chắt chiu” từng cơ hội và mở lòng hơn, họ nhất định sẽ có một tình yêu ngọt ngào trong tương lai.

Tuổi Tuất

Tuất chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Vậy nên, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.