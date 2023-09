Kể từ ngày 28/3/2023, VẬN ĐỎ NHƯ SON, 3 con giáp có thần may mắn kề cận nên vạn sự tốt lành, sự nghiệp tấn tới, danh lợi song toàn, hòa khí sinh tài, đắc lộc toàn gia

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng kể từ ngày 28/3/2023, con giáp may mắn tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều điềm lành, tài lộc vượng hơn trông thấy, bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Theo tử vi 12 con giáp, do có tài lộc vượng, con giáp tuổi Thân nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Ai đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc. Dù gặp khó khăn đến đâu thì con giáp may mắn này cũng có quý nhân hỗ trợ, nên họ không dễ dàng nản lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.