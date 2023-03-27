Kể từ ngày 28/3/2023, VẬN ĐỎ NHƯ SON, 3 con giáp có thần may mắn kề cận nên vạn sự tốt lành, sự nghiệp tấn tới, danh lợi song toàn, hòa khí sinh tài, đắc lộc toàn gia

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 23:18

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 28/3/2023, 3 con giáp có thần may mắn kề cận nên vạn sự tốt lành, sự nghiệp tấn tới, danh lợi song toàn, hòa khí sinh tài, đắc lộc toàn gia.

Tuổi Dậu

Kể từ ngày 28/3/2023, con đường làm quan của người tuổi Dậu khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

Ngoài ra, quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ.

Kể từ ngày 28/3/2023, VẬN ĐỎ NHƯ SON, 3 con giáp có thần may mắn kề cận nên vạn sự tốt lành, sự nghiệp tấn tới, danh lợi song toàn, hòa khí sinh tài, đắc lộc toàn gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kể từ ngày 28/3/2023 là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Đường tình duyên của Tỵ trong thời gian này cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Kể từ ngày 28/3/2023, VẬN ĐỎ NHƯ SON, 3 con giáp có thần may mắn kề cận nên vạn sự tốt lành, sự nghiệp tấn tới, danh lợi song toàn, hòa khí sinh tài, đắc lộc toàn gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng kể từ ngày 28/3/2023, con giáp may mắn tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều điềm lành, tài lộc vượng hơn trông thấy, bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Theo tử vi 12 con giáp, do có tài lộc vượng, con giáp tuổi Thân nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Ai đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc. Dù gặp khó khăn đến đâu thì con giáp may mắn này cũng có quý nhân hỗ trợ, nên họ không dễ dàng nản lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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