Tử vi 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3), Phượng Hoàng tung cánh, 3 con giáp trỗi dậy từ tro tàn, thành công đại thắng, gặt hái tiền tài, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 23:52

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3), 3 con giáp trỗi dậy từ tro tàn, thành công đại thắng, gặt hái tiền tài, ăn nên làm ra.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ có vận trình tài lộc trong vòng ba năm rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Ngọ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải khi bước qua ngày 3/5. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3), những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến nhanh tới mức có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mơ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3), Phượng Hoàng tung cánh, 3 con giáp trỗi dậy từ tro tàn, thành công đại thắng, gặt hái tiền tài, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3) dự đoán, người tuổi Dậu liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Đặc biệt người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến.

Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong thời gian này, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Vì vậy, giai đoạn này, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Người tuổi này sẽ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3), Phượng Hoàng tung cánh, 3 con giáp trỗi dậy từ tro tàn, thành công đại thắng, gặt hái tiền tài, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp có óc sáng tạo, có gan làm giàu và không sợ gian truân. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Hợi vẫn có thừa khả năng tự làm đại gia, giàu sang phú quý ngay từ thuở độc thân. 3 ngày đầu tuần (27, 28, 29/3), con giáp này còn có hỷ lộc, nếu như nhanh nhạy nắm bắt cơ hội sẽ lại càng may mắn.

Cụ thể, tuổi Hợi làm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính ngân hàng thì sẽ nhanh chóng phát tài cực to. Người kinh doanh buôn bán gặp thời lộc vượng, tìm được mối đầu tư lớn, tiền bạc chảy về như lũ cuốn, cuộc sống nhung lụa giàu sang hơn người. Còn người đi làm thuê dễ được cấp trên trọng dụng, hưởng nhiều bổng lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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