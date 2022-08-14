Kể từ ngày 14/8 dương lịch, 3 con giáp này đảo ngược tình thế, hốt trọn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy, cuộc sống vui vẻ viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 08:57

3 con giáp dưới đây hốt trọn tiền tài thiên hạ, vận đỏ ghé thăm, lội ngược dòng trở thành đại gia số má.

Tuổi Ngọ

Kể từ ngày 14/8, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp này sẽ gặp được cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa giúp Ngọ có cuộc sống thăng hoa, sung túc hơn trước. Không những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ sẽ vô cùng thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tử vi có nói, kể từ hôm nay của những người tuổi Ngọ khá may mắn, đặc biệt là nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của những ngày tháng trước dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Người tuổi Ngọ sẽ vô cùng thành công, dù trước đó Ngọ đã phải nếm trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi 12 con giáp cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, và có thể có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình.

Kể từ ngày 14/8 dương lịch, 3 con giáp này đảo ngược tình thế, hốt trọn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy, cuộc sống vui vẻ viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, kể từ ngày 14/8, người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn, thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà. Con giáp này sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để, Mùi sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái.

Trên con đường tài lộc ví tiền của những người tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển biến tích cực tài khoản nhờ đó mà nảy sổ ầm ầm khiến người tuổi Mùi chỉ việc ngồi không mà hưởng. Có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, Mùi có thể thở phào nhẹ nhõm.

Con đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Kể từ ngày 14/8 dương lịch, 3 con giáp này đảo ngược tình thế, hốt trọn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy, cuộc sống vui vẻ viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian qua, tuổi Mão có vẻ như không gặp may trên con đường tài lộc, mọi thứ đều rất mơ hồ, làm ăn không kiếm được nhiều lời lãi, tiền không ở trong ví được lâu. Tuy nhiên, kể từ ngày 14/8, con giáp tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui, tài vận dồi dào, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Do có sao Tinh Tú chiếu mệnh nên những người tuổi Mão sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng nể trong thời gian tới. Bản mệnh của người tuổi Mão càng rực rỡ cuối thấy rõ, tiền bạc cứ tự nhiên tìm tới những người tuổi Mão khiến tài khoản của bạn nảy số ầm ầm.

Thời gian này Mão sẽ đổi vận khi có phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may khiến ai cũng phải phát hờn vì bạn.

Kể từ ngày 14/8 dương lịch, 3 con giáp này đảo ngược tình thế, hốt trọn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy, cuộc sống vui vẻ viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi cuối tuần tử vi chủ nhật 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 23 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026