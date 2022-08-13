Dự báo tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), thần đồng tiên tri gọi tên 3 con giáp có quý nhân che chở, đại phúc đại quý, trên có Phật Bà phù trợ, cầu gì được nấy, ôm trọn tiền tài

3 con giáp dưới đây thu tiền về đầy túi, tài vận bừng sáng, may mắn vô biên, làm gì cũng hanh thông thuận lợi.
- Kể từ 0h đêm nay (13/8/2022): Ông Tơ bà Nguyệt se duyên, 3 cặp con giáp cưới nhau trước sau gì cũng giàu sang phú quý, cả đời hưởng phước, tiền bạc ùn ùn kéo về gia đình
- Kể từ 3h sáng ngày 17/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài phụ trả hết nợ nần, gánh lộc gãy lưng, đổi đời giàu nhanh như chớp, tiền vàng ngập két, thăng hoa phát tài
Tuổi Hợi
Tử vi dự báo, tuần mới này, đường tài lộc của tuổi Hợi có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Hợi có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.
Tài lộc của con giáp tuổi Hợi dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.
Trong công việc kinh doanh, người tuổi Hợi gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ hội làm giàu.
Tuổi Thân
Bước vào tuần mới, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Thân bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối tuần, cuộc sống của tuổi Thân ngày càng hưng thịnh, phú quý.
Con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của Thân dần cũng được đền đáp. Từ đầu tuần đến cuối tuần, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa.
Đây là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thân. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.
Tuổi Tuất
Tử vi dự báo rằng, bước sang tuần mới, vận trình của tuổi Tuất bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Phúc phần trời cho, tuổi Tuất có thể đón nhận những cơ hội làm giàu đến ngay trước mặt.
Con giáp tuổi Tuất có tài lộc lên như diều gặp gió. Trong thời gian này tuổi Tuất còn được Quý nhân sẽ giúp Tuất thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi Tuất làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.
Con giáp tuổi Tuất có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.