Với người tuổi Ngọ, Thiên Ấn đem lại sự tinh tế và uy quyền cho các bạn trong công việc. Ngọ cực kỳ giỏi giao tiếp và ăn nói nên khá được lòng khách hàng, đối tác. Hôm nay người làm công ăn lương thì bình ổn nhưng người làm kinh doanh thì bận rộn.

Là con giáp may mắn nhờ Tam Hội trợ giúp nên Ngọ đường tài vận suôn sẻ. Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, hãy cố gắng để không bỏ lỡ nhé. Bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, biết tiết kiệm thì sau này sẽ ấm no hơn người.

Tuổi Thân

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay.

Tháng này trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.‏

‏Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được.

Người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.