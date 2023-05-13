Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào đúng ngày 14/5

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 16:10

Do bị hung vận bủa vây, những con giáp xui xẻo vào thời điểm này sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả.

 

Tuổi Tý

Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp với tuổi Tý vào thời điểm này khiến bạn không kịp trở tay, vì thế không nên đem tình cảm vào công việc, cũng đừng cứng nhắc quá, chỉ nhất nhất làm theo ý mình, thay vào đó là thái độ làm việc linh hoạt, hài hòa sẽ giúp tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn.

Xui xẻo ập tới dồn dập nhất khiến bạn có nguy cơ bị thị phi đeo bám, gây tổn hại về tài chính hoặc ảnh hưởng tới uy tín và danh dự bản thân.

Chuyện này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nguồn khách hàng bị thất thoát, tài lộc tiêu tan. Hãy thật thận trọng trong mọi giao dịch tài chính.

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào đúng ngày 14/5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu đáng báo động trong tuần bị Đại Hao chủ về hao tài gây cản trở. Chỉ vì sai sót nhỏ trong lúc nóng vội, bản mệnh đã khiến bản thân phải hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình. Vì thế, việc đầu tư cần tính toán thận trọng, đặc biệt kiểm tra thông tin kỹ lưỡng vì bạn không thể biết được nguy cơ nào đang rình rập phía trước.

Với người làm công ăn lương, thời điểm này cũng là lúc tuổi Hợi nên nghiêm túc xem xét, đánh giá lại các mục tiêu sự nghiệp của mình cho phù hợp với tình hình thực tế. Bạn nên có trách nhiệm với tương lai của bản thân thay vì cứ thả trôi mọi thứ như hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo tuần này còn có thể gặp khó khăn khi lý trí và cảm xúc có sự trái ngược. Bạn vừa muốn làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính những cảm xúc bồng bột có thể khiến bản thân tổn thương.

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào đúng ngày 14/5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể không gặp nhiều may mắn ở các phương diện cuộc sống vào thời điểm này. Bản mệnh có điềm báo thất thoát tiền bạc khá rõ.

Hung tinh chủ về hao tài xuất hiện, con giáp này có những tính toán chưa thực sự khôn ngoan và chính xác nên mất mát tiền của là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, con giáp này nên thận trọng trước mỗi quyết định của mình mới có thể hạn chế tối đa xui xẻo.

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào đúng ngày 14/5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để Hợi tiến hành những hạng mục công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Vận khí bất ổn, bạn nên án binh bất động, quan sát và thăm dò thị trường thêm một chút thời gian trước khi đưa ra quyết định.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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