HỢP-KHẮC cung hoàng, không phải ai cũng biết, SONG NGƯ hợp với NHÓM NƯỚC nhưng lại khắc với NHÓM LỬA, ĐẤT (phần 2)

Cung Thiên Bình hợp với cung nào nhất? Một người quảng giao, có nhiều mối quan hệ, tính cách vui vẻ như Thiên Bình sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời khi kết hợp với Bảo Bình hay Song Tử bởi cả hai tuy đều là những cung hoàng đạo đại diện cho sự trí tuệ và logic, lý trí nhưng thân thiện, dễ gần.

Thiên Bình không thể kết hợp cùng với tất cả những cung hoàng đạo thuộc nhóm Đất khác như Xử Nữ và Ma Kết; tương tự như vậy kết hợp Thiên Bình với những người thuộc nhóm Nước như Bọ Cạp, Cự Giải và Song Ngư cũng là một bước đi quá liều mạng.

Bảo Bình và Song Tử luôn cho Thiên Bình cảm giác thú vị và hay ho khi ở cạnh. Ngược lại, Thiên Bình mang lại cho Song Tử, Bảo Bình sự tôn trọng, và cho phép họ thoả sức "bung lụa" mà không lo bị phàn nàn.

Người có tính thực tế quá mức như Ma Kết và Kim Ngưu kết hợp với sự vui vẻ, dễ chịu của Thiên Bình sẽ dẫn tới sự khác biệt lớn, tạo nên khoảng cách giữa hai người.

Hổ Cáp

Cung hợp: Song Ngư, Cự Giải

Hổ Cáp hợp với cung nào? Chòm sao này có sức hút rất lớn với những người thuộc cùng nguyên tố Nước với mình như Song Ngư và Cự Giải.

Một Bò Cạp nhớ lâu thù dai và hay nghiêm trọng hóa vấn đề hẳn sẽ hợp với một Song Ngư từ tốn, tình cảm. Khi bắt cặp với nhau, hai người sẽ bổ sung ưu nhược điểm cho đối phương, tạo nên sự cân bằng hài hoà vô cùng tuyệt vời.

Còn ở Bò Cạp, Song Ngư tìm thấy được sự an toàn, chở che mà họ cần. Hai chòm sao này có thể cân bằng lại sự cực đoan của bản thân.

Cung khắc: Bảo Bình, Sư Tử

Hổ Cáp rất khó hòa hợp với những cung hoàng đạo hệ Khí như Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình; cũng như các chòm sao thuộc hệ Lửa như Sử Tử, Nhân Mã.

Nếu ở cạnh nhau, Sư Tử sẽ khiến cho Cáp Nhi như phát điên lên. Hai cá thể này có nhiều điểm vừa tương đồng vừa mâu thuẫn, khi tiếp xúc có thể xảy ra những trận tranh cãi nảy lửa, cam go, không ai chịu ai.

Nhân Mã

Ảnh minh họa: Internet

Cung hợp: Bạch Dương, Sư Tử Nhân Mã

Nhân Mã rất hợp với người thuộc nhóm Lửa như mình là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã.

Mã Nhi vốn là chòm sao có tính cách dễ gần và lối sống tự do, vô tư. Họ dễ hòa hợp với những người nhiệt tình như Bạch Dương.

Nhân Mã cùng Bạch Dương chính là bộ đôi hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau bởi cũng giống như Bạch Dương, Nhân Mã theo đuổi một cuộc sống tự do, thoải mái, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Những điểm tương đồng này khiến mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp, hiếm khi có xung đột. Xem chi tiết: Cung Nhân Mã hợp với cung nào nhất?

Cung khắc: Xữ Nữ, Song Ngư

Nhân Mã rất khó kết hợp cùng với những cung hoàng đạo hệ Nước như Song Ngư, Cự Giải hoặc Hổ cáp. Điều này cũng sẽ xảy ra khi kết hợp với những cung hoàng đạo hệ Đất như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết.

Nhân Mã với Xử Nữ như hai thế đối đầu, khó “hợp mắt” nhau bởi thái độ ngông cuồng, vui vẻ, tự do quá đà của Nhân Mã sẽ có thể trở thành sự "khó ưa" đối với một Xử Nữ thận trọng và từ tốn.

Ngược lại, bản tính từ tốn, "lạnh nhạt" của Xử Nữ lại khiến Nhân Mã vô cùng khó chịu và bực bội.

Ma Kết

Cung hợp: Xữ Nữ và Kim Ngưu

Cung Ma Kết hợp với cung nào nhất? Ma Kết thường cảm thấy như tìm được tri kỷ khi ở bên những cung hoàng đạo chung nhóm Đất với mình như Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ.

Một Ma Kết chân thành, chăm chỉ, tận tâm, chu đáo và khá thực tế sẽ rất đẹp đôi, ăn ý khi sánh đôi với một Xử Nữ tỉ mỉ, chu toàn và điềm đạm. Cặp đôi này có nhiều nguyên tắc sống tương đồng, có thể cùng giúp đỡ nhau phát triển.

Ngoài ra, Ma Kết cũng rất dễ bị hấp dẫn bởi những cung hệ Nước như Bọ Cạp, Cự Giải và Song Ngư.

Cung khắc: Thiên Bình, Bạch Dương

Ma Kết không bao giờ có tiếng nói chung với cung hoàng đạo nhóm Lửa như Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã; cũng như cung hoàng đạo hệ Khí như Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình.

Nhất là với Thiên Bình, cho dù Thiên Bình là một "hoa hậu thân thiện" có tiếng đi chăng nữa, Ma Kết cũng chẳng thể thân thiết với họ.

Nguyên nhân là bởi Ma Kết cứng nhắc, khó tính và khô khan, trong khi Thiên Bình lại khá "thảo mai", vui vẻ và hòa đồng. Tính cách khác biệt khiến đôi bên không thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Bảo Bình

Cung hợp: Song Tử, Thiên Bình

Bảo Bình có khả năng kết hợp rất tốt với những cung hoàng đạo cùng hệ Khí với mình như Thiên Bình, Song Tử và đương nhiên là với Bảo Bình. Họ cũng hòa hợp tuyệt vời với các cung hoàng đạo hệ Lửa như Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương.

Giữa Bảo Bình và Song Tử có sự kết nối tâm lý sâu sắc. Họ luôn biết đối phương nghĩ gì, muốn gì đến mức đáng ngạc nhiên. Hơn nữa đôi bên còn đặc biệt bị thu hút nhau bởi vẻ đẹp tri thức.

Bảo Bình yêu thích sáng tạo cùng Song Tử linh hoạt, tháo vát sẽ giúp nhau tiến bộ và đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực. Đừng bỏ lỡ: Cung Bảo Bình hợp với cung nào nhất trong tình yêu?

Cung khắc: Hổ Cáp, Song Ngư, Cự Giải

Bảo Bình sẽ khó hoà hợp với những cung hoàng đạo hệ Nước như Hổ Cáp, Song Ngư và Cự Giải. Họ cũng không có khả năng kết hợp với những cung hoàng đạo hệ Đất như Xử Nữ, Ma Kết hay Kim Ngưu.

Tính cách chiếm hữu, độc đoán và đa nghi của Hổ Cáp sẽ gây ra xung đột lớn với tính độc lập, tự do của Bảo Bình.

Song Ngư

Cung hợp: Cự Giải, Hổ Cáp

Cung Song Ngư hợp với cung nào? Song Ngư rất “hợp cạ” với những người hệ Nước với mình như Hổ Cáp, Cự Giải và cả Song Ngư; họ cũng tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với những người thuộc hệ Đất như Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ.

Song Ngư rất nhạy cảm, dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, luôn biết đồng cảm, và khoan dung với mọi người xung quanh. Cự Giải cũng mang trong mình những tính cách tương tự Song Ngư, nên khi trở thành một cặp đôi, họ cực kì thấu hiểu lẫn nhau.

Hai chòm sao này luôn biết đối phương nghĩ gì, muốn gì, cảm nhận ra sao khiến chính những người xung quanh cũng phải ngạc nhiên. Họ chính là một trong những cặp đôi đẹp nhất hệ hoàng đạo.

Cung khắc: Xữ Nữ, Nhân Mã

Song Ngư không có khả năng hòa hợp với những người hệ Khí như Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình hoặc người hệ Lửa như Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã.

Song Ngư quá nhạy cảm, còn Song Tử lại quá vô tâm và tự do tự tại, lạnh lùng và hờ hững. Nếu bên nhau, Song Ngư có thể sẽ phải chịu tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm