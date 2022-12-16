Hôm nay (16/11): top 3 con giáp được vận đỏ bao vây, có vận may khiến mọi người đỏ mắt, mua vé số 99% trúng ĐỘC ĐẮC

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 16/12/2022 hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Mão rất vượng khí. Nếu là người làm công ăn lương, nguồn thu nhập sẽ tăng tiến nhanh chóng nhờ được nhận thưởng bằng chính những năng lực, kinh nghiệm quý báu tích lũy trong quá trình làm việc.

Tiếc là tình hình sức khỏe tuổi Mão không được tốt, con giáp này cần hết sức lưu ý điều chỉnh chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt sao cho hợp lý. Không nên thức quá khuya để làm việc hay bỏ bữa bởi điều đó sẽ khiến cơ thể ngày càng cạn kiệt.

Nhân thời điểm tốt, người kinh doanh cũng có thể xem xét đến việc đầu tư sinh lời, để tiền bạc sinh sôi nảy nở. Nhưng đầu tư vào đâu thì vẫn nên có sự tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng chứ không nên nhìn vào cái lợi trước mắt, chạy theo số đông mà mù quáng dồn tiền vào một chỗ.

Giờ tốt: 21h-23h

Con số may mắn : 15 , 45 , 27

Tuổi Tỵ

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tị làm kinh tế thay đổi một vài quan niệm đã cũ của mình trong chuyện làm ăn, kinh doanh, do đó tiền vào túi cũng nhiều hơn hẳn. Bạn không còn đi theo lối mòn suốt bấy lâu nay nữa.

Với người làm công ăn lương, những đóng góp của bạn cho tập thể giúp bạn nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá. Hãy luôn hăng hái làm việc, cấp trên chắc chắn sẽ không bạc đãi những nhân viên xuất sắc.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Giờ tốt: 1h-3h

Con số may mắn : 85 , 29 , 46

Tuổi Sửu

Hôm nay thứ Sáu 16/12/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Sửu hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Sửu trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đềuđược toại nguyện.

Những con giáp may mắn nhất hôm nay gọi tên 3 con giáp này, có vận đỏ như son. Ảnh minh họa: Internet

Thứ Sáu này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Giờ tốt: 21h-23h

Con số may mắn : 94 , 74 , 73

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!