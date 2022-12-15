Thần Tài chốt sổ vàng năm 2022: 4 con giáp được vận lên hương đổi đời, vàng đầy tay, bạc đầy người, xây biệt thự, sắm siêu xe vào 15 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 22:16

Đúng 15 ngày cuối năm 2022, những người thuộc 3 tuổi này có cơ hội lột xác, thay đổi cuộc đời, có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Con giáp này làm việc gì cũng sẽ theo đuổi đến cùng, ít khi nản chí, bỏ cuộc giữa chừng. Bản mệnh làm việc có tâm, luôn tận tụy với công việc nên được mọi người tin tưởng, giao những trọng trách quan trọng.

Tử vi dự báo rằng 15 ngày cuối năm 2022, tuổi Mùi có tài lộc dồi dào. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Người làm kinh doanh có vận trình hanh thông, buôn may bán đắt. Trong những ngày cuối năm, con giáp này có thể chốt đươc đơn hàng lớn, tiền lãi ngày một nhiều.

Nhờ làm việc chăm chỉ không ngừng, tuổi Mùi làm công ăn lương cũng có thể gặt hái thành công, được cấp trên tín nhiệm. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi đón nhận thêm nhiều tin vui trong công việc, thu nhập tăng đều.

Tuổi Hợi

Đúng 15 ngày cuối năm 2022, tuổi Hợi có cơ hội lột xác, thay đổi cuộc đời. Vận trình của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được dự báo có thể liên tiếp đón nhận tin vui về tài lộc. Trong công việc, tuổi Hợi có những bước tiến vượt bậc. Bản mệnh có thể ký kết được những bản hợp đồng mới, có giá trị lớn. Lợi nhuận chung tăng lên giúp thu nhập của tuổi Hợi cũng tăng không ngừng.

Thần Tài chốt sổ vàng năm 2022: 4 con giáp được vận lên hương đổi đời, vàng đầy tay, bạc đầy người, xây biệt thự, sắm siêu xe vào 15 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần - Ảnh 1
Đúng 15 ngày cuối cùng của năm 2022, những con giáp này nhận được vô số may mắn, khó khăn được đẩy lùi nhường chỗ cho nhiều cơ hội mới. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có con đường tài lộc suôn sẻ, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng rực sáng. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng ưng ý và tiến tới tìm hiểu kỹ hơn. Người có cặp có đôi càng thăm gắn bó, có thể đón nhận thêm nhiều tin vui mới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến. Con giáp này dám nghĩ dám làm, làm việc gì cũng lên kế hoạch tương tận. Trong cuộc sống, họ khá lý trí, thực dụng. Người tuổi Thân biết rằng không gì đến với mình một cách dễ dàng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong công việc, họ chăm chỉ, chủ động và luôn mang tinh thần tích cực. 15 ngày cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi này nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn, con giống, cây trồng mới. Làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này thu tiền về đầy túi, liên tiếp nhận tin vui.

Tuổi Tuất

Trong 15 ngày cuối năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp này đang trong giai đoạn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người trợ giúp, đường công danh thuận lợi. Bản mệnh có thể bước ra ngoài vùng an toàn, bứt phá mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công hơn.

Thần Tài chốt sổ vàng năm 2022: 4 con giáp được vận lên hương đổi đời, vàng đầy tay, bạc đầy người, xây biệt thự, sắm siêu xe vào 15 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng vào 15 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp này có vận trình hanh thông, vạn sự như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất xác định được điều mình muốn và không quá bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Con giáp này tập trung hết sức lực vào công việc để tìm con đường thành công nhanh nhất. Đây là thời điểm để tuổi Tuất có thể tận dụng hết ưu thế có sẵn và không bỏ lỡ nhưng cơ hội tốt đẹp đến trước mắt. Vận tiền tài của tuổi Tuất cũng rất vượng, nguồn thu nhập tăng lên, ví tiền ngày một rủng rỉnh.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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