Hết tháng 4: Con giáp nào rũ bỏ vận xui, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha, mua được thêm căn nhà

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 10:26

Kết thúc tháng Tư, con giáp này không lo tiền bạc, trúng số độc đắc chứ chẳng chơi.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có tính cách tự do, thoải mái, làm việc gì cũng tràn đầy nhiệt huyết. Họ cực kỳ nghiêm túc với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ cũng được sếp và đồng nghiệp quý mến ở công ty.

Hết tháng 4: Con giáp nào rũ bỏ vận xui, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha, mua được thêm căn nhà - Ảnh 1
Kết thúc tháng 4, người tuổi Thân sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc tháng 4, người tuổi Thân sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng vọt, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài lộc đầy nhà. Những người trung niên thì có cuộc sống "thuận buồm xuôi gió", phúc lộc song toàn. Họ sẽ trở nên nổi tiếng, có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập.

 

 

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo qua tháng 4 bước sang tháng 5, vận trình của người tuổi Sửu trở nên thăng hoa, dồi dào hơn. Người làm ăn buôn bán, người làm công ăn lương đều có thể tìm được cơ hội nâng cao thu nhập. Con giáp này bỏ túi không ít nên cuộc sống thêm phần thoải mái. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng trước các quyết định đầu tư. Tuổi Sửu nên tìm hiểu thật kỹ thông tin và tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm để hạn chế tình trạng gặp rủi ro.

Hết tháng 4: Con giáp nào rũ bỏ vận xui, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha, mua được thêm căn nhà - Ảnh 2

Bước sang tháng 5, vận trình của người tuổi Sửu trở nên thăng hoa, dồi dào hơn 

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng rất tốt. Người độc thân có thể tìm được đối tượng vừa ý. Hai bên cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu nhiều hơn về nhau, biết đâu có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Tuổi Dần

Theo tử vi tháng tới, Tam Hội cục xuất hiện giúp các phương diện của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc tích cực. Những vấn đề làm khó bạn trong công việc trước đó đến nay đều có lời giải đáp hoặc nỗ lực của bạn đã mang lại hiệu quả tốt đẹp. 

 

Hết tháng 4: Con giáp nào rũ bỏ vận xui, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha, mua được thêm căn nhà - Ảnh 3
Vận trình tình cảm của tuổi Dần trong tháng sau có cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài vận cũng khá khởi sắc, bản mệnh có cơ hội nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc lại gặp điều kiện tốt nên không lấy làm lạ là bạn sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. 

Vận trình tình cảm của tuổi Dần trong tháng sau có cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và tăng cao cơ hội gặp được ý trung nhân của mình.

 *** Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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