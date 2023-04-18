Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: Thần Tài ghé nhà 3 con giáp này, khả năng trúng 'ĐỘC ĐẮC', 'SỔ ĐỎ' rinh về thêm vài cái, tình duyên thuận nước 'ĐỎ NHƯ SON'

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 05:57

Con giáp nào sẽ bứt tốc trong 10 ngày cuối tháng 4 này, được thần tài ghé qua vượng tài lộc một phen, mua thêm vài căn nhà.

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Thiên Ấn xuất hiện, vận trình 10 ngày cuối tháng của người tuổi Hợi hưng vượng lên trông thấy, mọi thứ hài hòa, hanh thông. Công việc suôn sẻ, dù khó khăn cũng gặp người tốt giúp đỡ, đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ. Sắp tới đây sẽ có những đột phá đáng kể.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: Thần Tài ghé nhà 3 con giáp này, khả năng trúng 'ĐỘC ĐẮC', 'SỔ ĐỎ' rinh về thêm vài cái, tình duyên thuận nước 'ĐỎ NHƯ SON' - Ảnh 1
Vận trình 10 ngày cuối tháng của người tuổi Hợi hưng vượng lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Với những gì đang có, bản mệnh 10 ngày cuối tháng có thể sống ung dung tự tại, không phải đề phòng gì. Có điều chớ lười biếng bởi mục tiêu của bạn còn ở rất xa, vì vậy hãy tranh thủ thời gian để học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong công việc, có như vậy mới có thể mở rộng đường thăng tiến trong tương lai. 

Song ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm có phần giảm sút, nguyên nhân chủ yếu là do cảm xúc của bạn khá thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Con giáp này không nên gượng ép mình, hãy để cả hai có không gian riêng, chờ tới khi tâm trạng khởi sắc hơn thì cùng ngồi lại bồi dưỡng tình cảm trở lại.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho thấy 10 ngày cuối cùng trong tháng 4 người tuổi Mùi hôm nay vận trình tài lộc may mắn, đón nhận nhiều niềm vui từ người thân chuyển đến.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay công việc hoàn thành cần bỏ ra nhiều công sức, kết quả mang lại sự tự hào to lớn về bản thân.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: Thần Tài ghé nhà 3 con giáp này, khả năng trúng 'ĐỘC ĐẮC', 'SỔ ĐỎ' rinh về thêm vài cái, tình duyên thuận nước 'ĐỎ NHƯ SON' - Ảnh 2
Tài chính ổn định, tài lộc gặp nhiều may mắn trong 10 ngày cuối tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình duyên của bạn hạnh phúc, người ấy luôn đứng đằng sau ủng hộ những việc bạn đang làm, sẽ làm và cùng bạn sẻ chia những buồn vui cuộc sống.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tài lộc gặp nhiều may mắn trong 10 ngày cuối tháng.

Sức khỏe: Cần đổi khẩu phần ăn hợp lý sẽ giúp bạn có được vóc dáng mơ ước.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chăm chỉ và có lối suy nghĩ sâu sắc. Vì tư duy sâu rộng ấy mà người tuổi Mão được coi là chững chạc hơn so với tuổi thực. Đây điểm cộng giúp con giáp này tăng thêm độ uy tín với đối tác trong công việc. Bản thân người tuổi Mão cũng không bao giờ buồn phiền khi người khác nhận xét trưởng thành sớm.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 4: Thần Tài ghé nhà 3 con giáp này, khả năng trúng 'ĐỘC ĐẮC', 'SỔ ĐỎ' rinh về thêm vài cái, tình duyên thuận nước 'ĐỎ NHƯ SON' - Ảnh 3
Tháng 10 ngày cuối tháng 4 tới đây, người tuổi Mão bước lên đỉnh vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, người tuổi Mão khôn khéo và biết tính toán, họ không tranh giành quyền lợi với ai và cũng không để ai gây tổn hại đến mình. Họ độc lập và cứng rắn, họ bảo vệ được bản thân trước những sóng gió hoặc những lời đặt điều thiếu căn cứ

Tháng 10 ngày cuối tháng 4 tới đây, người tuổi Mão bước lên đỉnh vinh hoa phú quý khi làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đó, gặt hái được nhiều tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão cũng nắm chắc trong tay rất nhiều cơ hội tốt để lan tỏa hình ảnh và thương hiệu cá nhân.

 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham  khảo, chiêm nghiệm 

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