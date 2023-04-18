Đầu tháng 5, hãy ở cạnh 3 con giáp này để được 'CHIÊU TÀI VẬN', được 'HÓA LỘC' chiếu mệnh giúp con giáp ăn nên làm ra, nên nhà nên cửa

Đầu tháng 5 là thời điểm khá thuận lợi với người tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bạn hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến của mình, nhờ thế mà bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh.

Mặc khác, trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình.

Thành tích tốt cộng thêm Hóa Lộc chiếu giúp cho tuổi Hợi có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong những ngày đầu tháng 5 không mấy phức tạp. Nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh vì nhờ có Cát Tinh nâng đỡ nên mọi chuyện đều “xuôi chèo mát mái”. Người làm công ăn lương có một công việc ổn định trong khoảng thời gian này.



Vận trình tài lộc vượng tiến, khả năng độ tài lộc cho những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng tiến, khả năng độ tài lộc cho những người xung quanh. Vì làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian quan nên con giáp này nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Do đó, đây chính là thời điểm mà túi tiền của bạn khá rủng rỉnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Dường như sẽ có những mâu thuẫn, xung đột xảy đến giữa bạn và nửa kia. Trước những tin đồn thất thiệt, bạn và người ấy cần dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho rằng tuổi Mão may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận khí tuần mới nhìn chung có nhiều khởi sắc. Những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui ở thời điểm này. Nhờ vậy, trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của Mão, thậm chí cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều cho bạn. Cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm, vì thế tuổi này được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển.

Tình hình tài vận đầu tháng mới khả quan nhờ những dòng tiền thuận lợi. Thiên Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy vận khí đang lên nên cơ hội kiếm tiền của bản mệnh cũng nhiều hơn. Người tuổi Mão khéo léo tận dụng cơ hội mình thì tiền cứ thế đổ về túi.

Bên cạnh đó, sự ngọt ngào và lãng mạn trong đời sống tình cảm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh trong tuần này. Cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu cho nỗi vất vả của đối phương nên hiếm khi đưa ra yêu cầu vô lý, đây là bí quyết gìn giữ tình yêu của hai bạn.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm