Hé lộ 3 con giáp thông minh nhanh nhẹn, thần Phật ban đặc quyền, sự nghiệp hanh thông, thu nhiều dự án khủng, đạt được thành công, phát tài phát lộc, cuộc sống viên mãn, bao người trầm trồ ước ao từ sau ngày 17/7

Tâm linh - Tử vi 11/07/2023 01:39

3 con giáp tinh thông am hiểu nhiều lĩnh vực, lại chăm chỉ cần cù, luôn hoàn thành công việc đúng hạn nên càng được yêu quý và tăng lộc tiền tài.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Sự cố gắng từ trước đến nay của bạn đã chinh phục được lòng tin của đối phương, quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội phát triển đáng quý.

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có tin vui báo về. Bạn xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng rãi nên lúc nào tiền bạc cũng chảy về trong túi. Bạn đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Hé lộ 3 con giáp thông minh nhanh nhẹn, thần Phật ban đặc quyền, sự nghiệp hanh thông, thu nhiều dự án khủng, đạt được thành công, phát tài phát lộc, cuộc sống viên mãn, bao người trầm trồ ước ao từ sau ngày 17/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bản mệnh cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình. Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bản mệnh và mọi người không cùng chung quan điểm.

Theo quan niệm dân gian, con giáp này nên làm mọi việc trừ những việc động thổ. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

Hé lộ 3 con giáp thông minh nhanh nhẹn, thần Phật ban đặc quyền, sự nghiệp hanh thông, thu nhiều dự án khủng, đạt được thành công, phát tài phát lộc, cuộc sống viên mãn, bao người trầm trồ ước ao từ sau ngày 17/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, bạn có thể tiêu xài vô cùng thoải mái. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng sổ hoặc trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Thủy khắc Hỏa cho thấy dấu hiệu chẳng lành trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Có thể người bạn luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bạn, khiến bạn tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành lặn của bạn.

Hé lộ 3 con giáp thông minh nhanh nhẹn, thần Phật ban đặc quyền, sự nghiệp hanh thông, thu nhiều dự án khủng, đạt được thành công, phát tài phát lộc, cuộc sống viên mãn, bao người trầm trồ ước ao từ sau ngày 17/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 59 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 29 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương