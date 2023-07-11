Hé lộ 3 con giáp thông minh nhanh nhẹn, thần Phật ban đặc quyền, sự nghiệp hanh thông, thu nhiều dự án khủng, đạt được thành công, phát tài phát lộc, cuộc sống viên mãn, bao người trầm trồ ước ao từ sau ngày 17/7

Người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Sự cố gắng từ trước đến nay của bạn đã chinh phục được lòng tin của đối phương, quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội phát triển đáng quý. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có tin vui báo về. Bạn xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng rãi nên lúc nào tiền bạc cũng chảy về trong túi. Bạn đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bản mệnh cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình. Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bản mệnh và mọi người không cùng chung quan điểm.

Theo quan niệm dân gian, con giáp này nên làm mọi việc trừ những việc động thổ. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, bạn có thể tiêu xài vô cùng thoải mái. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng sổ hoặc trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Thủy khắc Hỏa cho thấy dấu hiệu chẳng lành trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Có thể người bạn luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bạn, khiến bạn tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành lặn của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm