Giữa tuần này (5/12 - 8/12), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 11:16

Dự đoán giữa tuần này, 3 con giáp may mắn này có cuộc sống cực kỳ viên mãn, hạnh phúc dư dả, không có việc muộn phiền.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng trời sinh vô cùng thông minh, cầu tiến nhưng lại hay bị tiểu nhân quấy phá. Tử vi có nói, giữa tuần này, tuổi Thìn sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn, cuộc sống diễn ra như ý tốt đẹp.

Thìn sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà. Đặc biệt, nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Giữa tuần này (5/12 - 8/12), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn vào giữa tuần này. Con giáp không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, luôn có cuộc sống dư dả, sung túc hạnh phúc. Trong thời gian này, họ có phúc khí dạt dào mà họ cũng luôn tỏa ra nhiều nguồn năng lượng tích cực dễ dàng thành công.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng thăng quan phát tài, tăng lương tăng bổng cuộc sống thăng hoa viên mãn ít ai sánh bằng. Lời khuyên cho người tuổi Ngọ là hãy tận dụng thời cơ này để tạo dựng sự nghiệp của mình.

Giữa tuần này (5/12 - 8/12), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi nhận thấy, giữa tuần này, người tuổi Tị đón đường tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh thì đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cơ hội tới tấp, bản mệnh chỉ cần tập trung và tranh thủ cơ hội thì chẳng phải lo lắng về vấn đề làm giàu.

Những chú Rắn cần phải đẩy mạnh đầu tư thêm vào công việc kinh doanh, đừng để lỡ mất cơ hội bởi không phải lúc nào vận may cũng ở bên cạnh bạn. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Trải qua khó khăn rồi những điều tốt đẹp sẽ chờ đón bạn phía trước.

Giữa tuần này (5/12 - 8/12), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến hết năm 2023, TOP 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Từ giờ đến hết năm 2023, TOP 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Tử vi dự đoán, từ giờ đến hết năm 2023, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi hôm nay tử vi ngày 4/12/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực