Giữa tuần lộc bừng sáng, cuối tuần giàu sang: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, trúng xổ số tiền tỷ, vận trình thêm tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 17:25

Những con giáp này sẽ đón may mắn từ giữa tuần đến cuối tuần này, vận may khởi sắc nên làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ hết mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm hồn lạc quan và thích cuộc sống tự do tự tại. Họ có khả năng quan sát nhanh nhạy cùng chí tiến thủ và tinh thần làm việc chăm chỉ. Vì vậy mà Tị dễ ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi cho biết người tuổi Mão bước vào vận đỏ từ giữa tuần đến cuối tuần này nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, bản mệnh còn vét cạn túi thần Tài, muốn khổ cũng khó.

Giữa tuần lộc bừng sáng, cuối tuần giàu sang: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, trúng xổ số tiền tỷ, vận trình thêm tươi sáng - Ảnh 1

Cuộc sống của Mão bước sang một trang mới. Bản mệnh được trời ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Mão thu về cho mình nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí sẽ ngày càng vượng.

Vận khí của Mão tăng lên bất ngờ. Bản mệnh tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nên được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn từ giữa tuần đến cuối tuần này. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Giữa tuần lộc bừng sáng, cuối tuần giàu sang: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, trúng xổ số tiền tỷ, vận trình thêm tươi sáng - Ảnh 2

Những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tính cách kiên nhẫn, chịu thương chịu khó. Họ không chỉ rất tốt bụng, nhiệt tình mà còn rất chủ động, làm việc gì cũng chu đáo, sống khiêm tốn.

Con giáp này luôn có những đánh giá tinh tường, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt để có thể nâng cao hiệu quả công việc, đạt được những bước tiến và biến đổi lớn hơn trong mùa đông này.

Giữa tuần lộc bừng sáng, cuối tuần giàu sang: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, trúng xổ số tiền tỷ, vận trình thêm tươi sáng - Ảnh 3

Sự nghiệp của họ bắt đầu phát triển ổn định, tình trạng khó khăn hiện tại đã được giải quyết. Đối với con giáp tuổi Tỵ, mọi việc đều có những thay đổi lớn heo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Từ giữa tuần đến cuối tuần này, con giáp tuổi Tỵ sẽ có nhiều vụ thu hoạch hơn, xua đi những muộn phiền trong cuộc sống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 30/11 đến 5/12 tài lộc đạt đỉnh: 3 con giáp bơi trong biển vàng, chinh phục kho bạc, Thần Tài độ phước, làm ăn thắng lợi mỹ mãn

Từ 30/11 đến 5/12 tài lộc đạt đỉnh: 3 con giáp bơi trong biển vàng, chinh phục kho bạc, Thần Tài độ phước, làm ăn thắng lợi mỹ mãn

Từ 30/11 đến 5/12 sẽ có nhiều may mắn mới đến với những con giáp sau đây, không chỉ phất lên nhanh chóng mà còn đạt được thành tựu bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 30/11 của 12 con giáp tử vi ngày 30/11/2022 tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông