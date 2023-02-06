Giờ vàng đã điểm, đúng 15 ngày tới (7/2 - 21/2), 3 con giáp BUNG TÀI NỞ LỘC, cát khí bội thu, tiền về túi như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 06/02/2023 17:54

Sang 15 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ được quý nhân phù trợ, tiền chất chật nhà, làm gì cũng thành công vang dội.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Người ta vẫn có câu, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ rất đúng với vận số của con giáp may mắn này. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn nhanh chóng tìm được cơ hội đổi đời.

Xem tử vi có nói, đúng 15 ngày tới, tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng phát tài là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Giờ vàng đã điểm, đúng 15 ngày tới (7/2 - 21/2), 3 con giáp BUNG TÀI NỞ LỘC, cát khí bội thu, tiền về túi như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài giỏi, tinh tế và có tham vọng làm giàu nên sang 15 ngày tới, người tuổi Tý có vận tài lộc thăng hoa, sớm có địa vị chốn thương trường. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu thì Tý càng giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

Nhờ có quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Tuổi Tý sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Giờ vàng đã điểm, đúng 15 ngày tới (7/2 - 21/2), 3 con giáp BUNG TÀI NỞ LỘC, cát khí bội thu, tiền về túi như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Trước ngưỡng 30 Thìn đã có bạc tỷ trong tay, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Đặc biệt, đúng 15 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân.

Giờ vàng đã điểm, đúng 15 ngày tới (7/2 - 21/2), 3 con giáp BUNG TÀI NỞ LỘC, cát khí bội thu, tiền về túi như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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