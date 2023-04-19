Giai đoạn phát tài, thần linh chiếu cố, ra đường sa chân hố vàng, gánh lộc về cửa, một bước thẳng tiến đến vinh quang trong 3 tháng tới

Theo tử vi dự đoán, 3 tháng tới 3 con giáp này được thần linh chiếu cố, ra đường sa chân hố vàng, gánh lộc về cửa, một bước thẳng tiến đến vinh quang

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá con đường sự nghiệp tiến triển tích cực. Nhìn chung, những kế hoạch của người tuổi này đều tiến hành một cách thuận lợi nên chẳng có gì đáng lo trong ngày này.

Tình cảm gặp những chuyện không vui. Người độc thân đang theo đuổi đối phương, song mãi vẫn chưa có tín hiệu nào khả quan. Nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc giữa chừng vì có khi người ấy đang thử thách sự kiên trì của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu có xích mích, cãi vã nhưng không đáng lo ngại. Cả hai sẽ sớm nhận ra vấn đề và hóa giải được hiểu lầm không đáng có.

Đường công danh còn nhiều khó khăn khi bạn đang bước những bước đi đầu tiên. Khởi đầu chưa bao giờ là dễ dàng bởi vậy không có gì đáng xấu hổ nếu bạn làm sai, hãy mạnh dạn sửa đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tiến độ công việc người tuổi Tuất đạt được thành tựu tương ứng, xứng đáng có nhiều thành tựu. Tài lộc đạt đúng điều mong muốn.

Người tuổi Tuất cả hai có nhiều thành tựu, mang lại hạnh phúc khi có cùng người chung chí hướng. Sống khỏe với những món ăn ngon, thức uống tốt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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