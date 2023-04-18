Đúng 15 ngày tới: Dậu "như cá gặp nước", Tuất tối tăm mù mịt, Tỵ sa chân vào vũng lầy, rầy rẫy thị phi đang phía trước

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, con giáp dưới đây được cơ may đổi vận, thăng hoa bất ngờ, con giáp gặp gặp điều không như ý

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất có Thương Quan nên rất bấp bênh. Người đang đi làm thì mang tâm thế muốn nghỉ việc, người đi học thì muốn bỏ học. Tới đây Tuất cũng nên cẩn thận mồm miệng kẻo bị mất chức.

Tình cảm lâm Tương Phá nên anh chị em mâu thuẫn, cha mẹ con cái bất hòa. Chưa nói tới việc sự bất hòa ấy còn ảnh hưởng tới công việc, hãy bình tĩnh, đừng nóng giận mà mất khôn khiến cha mẹ tổn thương.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp cho biết, người Tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn. Họ sống thực tế và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Không những thế bản thân người tuổi Mùi luôn phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, những người tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chính vì thế, cuộc sống của họ có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có một ngày không như ý, dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Bạn nên tránh những cuộc cãi vã hay những chỗ đông người.

Nếu bạn cảm thấy buồn phiền vì tình duyên chưa tới thì hãy đứng lên và chủ động đi tìm thôi. Bạn có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, đi du học, học thêm các kĩ năng, đây sẽ là những nơi bạn dễ tìm được một người đồng điệu, chung sở thích.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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