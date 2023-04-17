3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào

Tuổi Ngọ đặc biệt nên cẩn thận trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn dễ bị lừa dối trong ngày hôm nay, hãy tỉnh táo khi nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu.

Nếu bạn có ý định ngỏ lời yêu, cầu hôn thì hôm nay là thời điểm lý tưởng, nhớ rằng phải để cho người ấy bất ngờ đến giây phút cuối cùng nhé.

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra dễ dàng. Người tuổi này có nhiều cơ hội để cải thiện năng lực bản thân cũng như kỹ năng chuyên môn của mình. Thông qua đó, bản mệnh sớm đem về cho mình một vài thành tích đáng kể.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Dường như bạn khó tránh khỏi những phiền muộn do đối phương có yêu mình thật lòng hay không. Hãy trao đổi thẳng thắn với người ấy để gỡ rối khúc mắc này trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão dễ gặp nhiều trục trặc trong công việc. Nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác chưa được xử lý ổn thỏa nên dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc.

Tuổi Mão gặp khó khăn trong việc hòa hợp, tạo ra kết nối trong quá trình làm việc nhóm nên dù thường ngày phát huy rất tốt khi làm việc độc lập, song khi làm chung với người khác, những bất cập bắt đầu lộ rõ. Chất lượng công việc đi xuống khiến con giáp này tốn nhiều thời gian khắc phục.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm