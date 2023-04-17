3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 17:25

Con giáp này được may mắn “ghé thăm” nên nhận được nhiều lộc làm ăn, kinh doanh. Người độc thân dần tính đến chuyện yêu đương sau những tháng ngày cô đơn, lẻ bóng

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đặc biệt nên cẩn thận trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn dễ bị lừa dối trong ngày hôm nay, hãy tỉnh táo khi nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu.

Nếu bạn có ý định ngỏ lời yêu, cầu hôn thì hôm nay là thời điểm lý tưởng, nhớ rằng phải để cho người ấy bất ngờ đến giây phút cuối cùng nhé.

3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra dễ dàng. Người tuổi này có nhiều cơ hội để cải thiện năng lực bản thân cũng như kỹ năng chuyên môn của mình. Thông qua đó, bản mệnh sớm đem về cho mình một vài thành tích đáng kể.  

Vận trình tình cảm khởi sắc. Dường như bạn khó tránh khỏi những phiền muộn do đối phương có yêu mình thật lòng hay không. Hãy trao đổi thẳng thắn với người ấy để gỡ rối khúc mắc này trong lòng. 

3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão dễ gặp nhiều trục trặc trong công việc. Nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác chưa được xử lý ổn thỏa nên dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc.

Tuổi Mão gặp khó khăn trong việc hòa hợp, tạo ra kết nối trong quá trình làm việc nhóm nên dù thường ngày phát huy rất tốt khi làm việc độc lập, song khi làm chung với người khác, những bất cập bắt đầu lộ rõ. Chất lượng công việc đi xuống khiến con giáp này tốn nhiều thời gian khắc phục.

3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến tháng 5 (DL): 3 tuổi được "trời ban số mệnh phú quý", thần May Mắn chở che, mang tới hỷ sự liên tiếp

Từ nay đến tháng 5 (DL): 3 tuổi được "trời ban số mệnh phú quý", thần May Mắn chở che, mang tới hỷ sự liên tiếp

Con đường sự nghiệp của 3 con giáp mới tiến triển khá tốt. Bản mệnh sẽ vượt qua những thử thách, đón nhận may mắn liên tiếp, tình tiền đầy đủ

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui