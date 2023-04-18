Đúng ngày 3/3 (AL): 3 con giáp hưởng LỘC tổ tiên, ăn nên làm ra, sa chân vào HỐ bạc, mua nhà sắm xe hơi trước sự NGỠ NGÀNG của bao người

Dự báo tuổi Dậu gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên tiến độ công việc giảm sút. Bạn bận việc riêng nên không thể quan tâm quá nhiều tới công việc. Thời gian gần đây việc cứ tấp đầy đầu không có thời gian mà làm.

Cục diện Thổ sinh Kim khiến tâm trạng của Dậu tích cực hơn. Không phải là bạn không có người theo đuổi mà chẳng qua là chưa thích yêu mà thôi. Bạn được phép sống đúng với cảm xúc thật của chính mình.

Xem tử vi 2023, dự đoán người tuổi Tý nằm trong top những con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong tuần mới này. Bản mệnh cần chú tâm và cẩn trọng hơn trong những chuyện hợp tác làm ăn. Thấy thuận lợi quá cũng cần phải đề phòng và kiểm tra lại các thông tin cần thiết. Kẻ tiểu nhân có thể đang giăng bẫy, chỉ chờ bản mệnh lọt vào mà lừa gạt tiền bạc thôi. Đồng thời, cũng nên tránh những chuyện thị phi nếu không muốn mất thêm một khoản tiền vị những điều rắc rối đó mang đến.

Điềm báo tử vi cho thấy hung tinh đang rình rập, có thể sẽ gây ra tai họa với người tuổi Tý. Bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi sử dụng những đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, chú ý giữ khoảng cách an toàn với những đồ vật có cạnh sắc để hạn chế việc vô tình bị thương hay chảy máu.



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Tuổi Mão

Tuổi Mão chú ý và hết sức cẩn trọng với mỗi lời mình nói ra. Trong bất cứ chuyện gì, sự khiêm tốn, biết trên biết dưới biết mới là chìa khóa giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không mong muốn.

Sau những áp lực và mệt mỏi, bạn hãy tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại tâm trạng. Nếu được hãy đăng kí một lớp tập Yoga hoặc học nhảy như bạn vẫn ấp ủ nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm