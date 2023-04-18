Dự đoán tử vi ngày Tân Hợi (23/4): 3 con giáp cẩn thận bủa vây, tiền của tiêu TÁN, dễ sa chân vào vũng lầy, chú ý con giáp thứ 3

Vì Kiếp Tài chiếu vận nên Tị phải tuyệt đối cẩn thận với nhân viên, cấp dưới của mình. Trên đời này đừng tin bất cứ người nào hoàn toàn, đôi khi tốt quá cũng là một cái tội. Thời gian này hãy làm việc độc lập nhé.

May là được Tam Hội trợ mệnh nên mặt tình cảm tốt đẹp, hài hòa. Bạn nhận ra bạn và đối phương không phải đơn thuần là mối quan hệ vợ chồng, mà còn là tình bạn bè, tri kỷ. Hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc.

Trong sách tử vi, con giáp tuổi Tý là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Tý tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Đây là thời điểm tốt để tuổi Tý cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, con giáp tuổi Tý có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.



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Tuổi Dần

Tuổi Dần nhận được nhiều lời khen trong công việc. Công việc ổn định, mọi việc đều được bạn hoàn thành vô cùng xuất sắc. Không chỉ đồng nghiệp và cấp trên cũng rất thích sự nỗ lực của bạn.

Tình duyên cũng đang trải qua sự thăng hoa, hạnh phúc. Cả hai có thể suy nghĩ đến một chuyến du lịch ngắn ngày bên nhau để hâm nóng thêm tình cảm.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm