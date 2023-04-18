Tháng 3 (AL) đại cát đại lợi: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀ vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son, vượng khí ngập đầy

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 14:59

Được Thực Thần nâng đỡ nên tài lộc may mắn hơn hẳn. Có thể thử vận may của mình qua xổ số, trúng thưởng hoặc nghề tay trái

Tuổi Tý

Tý có Thiên Quan chiếu mệnh nên công việc không mấy suôn sẻ, nghỉ ngơi thì không sao chứ cứ đi làm là có chuyện. Kiểu gì cũng có đứa sân si, thích gây chuyện và đặt điều chỉ vì bạn giỏi hơn nó. 

Vận lâm Tương Hại nên trong các mối quan hệ hay có lục đục, tâm trạng mệt mỏi không biết tâm sự cùng ai. Nhiều người sắp chia tay, hoặc tiễn người thân, bạn bè đi xa làm ăn. 

Tháng 3 (AL) đại cát đại lợi: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀ vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son, vượng khí ngập đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo , người tuổi Mùi có công việc trở nên thuận lợi hơn, làm đâu xong đó. Nhân cơ hội này, bản mệnh hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để tranh thủ giành lợi thế về mình. Đặc biệt, Cát Tinh trong ngày này còn giúp các mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký kết hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi. Bạn không phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được thành tích tốt, tăng tiến tài lộc, quan trọng là phải mạnh dạn tiến lên, đừng quá do dự kẻo tuột mất cơ may.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi đang tiến triển rất tốt đẹp, vì thế đây là lúc thích hợp để bạn và người ấy cùng nhau lên những kế hoạch dài hạn hơn cho tương lai. Niềm tin mà cả hai dành cho nhau sẽ là nền tảng vững chắc để mối quan hệ kéo dài và bền vững.

Tháng 3 (AL) đại cát đại lợi: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀ vào tràn két sắt, tình duyên đỏ thắm như son, vượng khí ngập đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên học cách tiết chế cảm xúc hơn trong công việc. Bạn rất thẳng tính, nhưng đôi khi chính điều này lại làm bạn có hình ảnh xấu trong mắt mọi người.

Tình cảm không như ý nên bạn cũng cần cố gắng vun đắp thật tốt. Mối quan hệ hiện tại dễ dẫn đến đổ vỡ nếu như bạn tiếp tục giữ tính cách bảo thủ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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