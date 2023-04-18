13 ngày tới: 3 con giáp may mắn quét SẠCH mây đen, tiền tài RỦNG RỈNH, phúc trạch an khang, GIÀU có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 16:03

Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Hỏa sinh Thổ nên có những tín hiệu khởi sắc, bạn nhận được nhiều món hời từ các dự án làm thêm

Tuổi Ngọ

Ngọ không đạt được sự đồng tình, thống nhất trong công việc vì Tỷ Kiên lâm vận. Thời gian tới đây nên thận trọng để tránh thị phi, những điều bàn tán không hay ảnh hưởng tới uy tín cá nhân cũng như danh tiếng trong công việc.  

Mặt tình cảm được Tam Hội chiếu cố nên khá dễ chịu. Yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải biết yêu bản thân mình. Bạn nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh và thích làm quen với bạn mới. 

13 ngày tới: 3 con giáp may mắn quét SẠCH mây đen, tiền tài RỦNG RỈNH, phúc trạch an khang, GIÀU có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi học có nói, trong thời gian tới người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng. Dự đoán tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

Theo tử vi 12 con giáp Tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến.

13 ngày tới: 3 con giáp may mắn quét SẠCH mây đen, tiền tài RỦNG RỈNH, phúc trạch an khang, GIÀU có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Sự nông nổi của bạn có thể sẽ khiến cấp trên không hài lòng làm bạn vừa mất đi niềm tin vừa mất đi sự tín nhiệm. Hãy xem lại bản thân mình nhé.

Tiền bạc không hanh thông thì nên tiết kiệm chi tiêu, tối không nên ra ngoài khuya đâu nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào

3 ngày cuối tuần (21/4-23/4): 3 con giáp may mắn bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài vô kể, quý nhân theo gót hỗ trợ không trượt phát nào

Con giáp này được may mắn “ghé thăm” nên nhận được nhiều lộc làm ăn, kinh doanh. Người độc thân dần tính đến chuyện yêu đương sau những tháng ngày cô đơn, lẻ bóng

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