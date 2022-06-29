Giai đoạn 'vàng' gõ cửa, con giáp nào 'đỏ' đến chóng mặt?

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 16:06

Mùa hè là giai đoạn vàng của những con giáp sau, vì họ có thể gặp được vận đỏ bất ngờ sau nhiều khó khăn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, sôi nổi và giàu nhiệt huyết. Dù có gặp khó khăn, con giáp này cũng giữ vững tinh thần chứ không dễ gì nản lòng, nhụt chí.

Thời gian gần đây, người tuổi Dần mắc sai sót trong công việc, dẫn đến sai lệch kết quả. Tuy vậy, họ đã nhận thực được vấn đề và dần dần khắc phục hậu quả, đưa mọi việc về quỹ đạo.

Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp này ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Từ giờ đến cuối mùa hè, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc.

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận nhiều cơ hội làm việc, gia tăng thu nhập. Người làm kinh doanh cũng gặp được nhiều khách hàng lớn, ký được những hợp đồng có giá trị. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, thu hoạch của con giáp tuổi Sửu năm nay rất nổi bật, nhất là khi mùa hè đến. Thực tế là ngay khi vào hè, tài vận của con giáp này đã đạt được kết quả đáng kể.

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Quá trình làm việc thành công khiến sự tự tin của người tuổi Sửu cũng ngày càng được củng cố. Con giáp tuổi Sửu càng có động lực để làm việc.

Họ cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp. Những rắc rối, khó khăn mà họ vướng phải trong thời gian tới đều biến mất, cuộc sống ngày một thuận lợi, sung túc hơn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là người thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ là người rất kiên nhẫn, biết lắng nghe người khác và sống vị tha.

Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ hoặc đưa ra những lời khuyên, phương án để cùng giải quyết. Do nét tính cách này nên họ luôn nhận được tình cảm, sự tin tưởng từ mọi người xung quanh.

Từ giờ đến cuối mùa hè là thời điểm tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp cũng như tìm kiếm nửa kia cho riêng mình. Sắp tới là thời điểm tốt để người tuổi Tuất thoát khỏi tình trạng độc thân.

Con giáp này nên ra ngoài dạo chơi và tham gia nhiều bữa tiệc hơn để có thể gặp gỡ được người phù hợp với mình. Trong khi đó, những người đã gia đình cũng có cơ hội đi du lịch cùng gia đình.

Trong công việc, con giáp này nên chú ý đến cách giao tiếp với đồng nghiệp. Chớ nên nói những điều không nên nói kẻo làm mất lòng người khác. Muốn tăng thêm thu nhập, người làm công ăn lương có thể kinh doanh thêm bên ngoài.

Trong khi đó, với những người làm kinh doanh thì những khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lợi nhuận. Công việc kinh doanh của con giáp tuổi Tuất có nhiều khởi sắc do nhu cầu của thị trường tăng, hàng hóa bán được nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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