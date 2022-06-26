Xui xẻo chồng chất xui xẻo trong tháng 7 âm lịch này là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 15:56

Tháng cô hồn là tháng xui xẻo với người người nhà nhà, đã thế các con giáp dưới đây lại kém may mắn hơn thế nữa.

Tuổi Ngọ

Tháng 7/2022 âm lịch này với người tuổi Ngọ mà nói sẽ là một tháng nhiều biến động khó lường, có thăng có trầm đan xen, nhiều vấn đề phát sinh mà bản mệnh có thể sẽ không dự đoán được trước. Khó khăn và thách thức trong tháng không thể thiếu, nên nếu mệnh chủ vẫn giữ thái độ nhàn tản, chủ quan thì cần thay đổi càng sớm càng tốt.

Được Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở có thể giúp hóa hung thành cát, công việc của con giáp này đạt được những bước tiến khả quan, kết quả đúng như nguyện vọng, song quá trình cũng phải trải qua không ít vấp váp và áp lực mới có thể đi đến bước cuối cùng.

Xui xẻo chồng chất xui xẻo trong tháng 7 âm lịch này là con giáp nào? - Ảnh 1
Tháng có cát tinh hỗ trợ nhưng với điều kiện tuổi Ngọ làm gì cũng cần chân thành, có tâm, tới nơi tới chốn, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Nhìn chung đường quan lộ có thị phi nhiễu nhương nhưng chỉ cần bạn phấn đấu hết mình thì rồi cũng sẽ có ngày “bội thu”.

Về tài vận, do bị Kiếp Tài chi phối, tài lộc giảm sút nghiêm trọng, chi nhiều hơn thu, vẫn có khoản tiền kiếm được nhưng hầu như không giữ được, có rồi lại hết. Một vài giao dịch tài chính trong tháng cũng bị trì hoãn. Tháng này là tháng Cô hồn, nhiều xui xẻo nên cũng không thích hợp để vay mượn tiền bạc, đầu tư cũng không có lợi, bạn nên thận trọng với túi tiền của mình.

Chuyện tình cảm trong tháng cũng gây không ít phiền lòng cho con giáp này. Mối quan hệ thiếu sự hài hòa, vợ chồng tranh cãi liên miên, các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh hờn giận. Người độc thân cũng cặm cụi với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn giậm chân tại chỗ.

Tuổi Dậu

Thời gian rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu cần chú ý đến vấn đề tiền bạc và trạng thái tài chính của bản thân.

Do con giáp này bắt đầu gặp phải cục diện “khiết tài, phá sản”, chính vì thế khi đưa ra bất cứ quyết định nào về tiền bạc cũng cần suy nghĩ kỹ càng và điều tra cẩn thận.

Ngoài ra, người tuổi Dậu nếu làm kinh doanh cũng khó có được cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư.

So với thời gian trước, tình duyên của những chú Gà khá ổn định và khởi sắc hơn hẳn. Thiên Diêu mang tới đào hoa cho người độc thân, mở ra cơ hội kết giao và tìm kiếm một nửa phù hợp. Nỗ lực hóa giải những hiểu lầm, hoài nghi giữa các cặp đôi cũng có kết quả như ý. Gia đạo an vui, tạo ra động lực lớn lao để chuyên tâm cho sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể sẽ phải khá vất vả khi đương đầu với nhiều thách thức ở thời điểm này. Bản mệnh như bị cuốn vào một guồng quay chuyển động liên tục, khó mà ngồi yên một chỗ. Dù thường ngày bạn có tâm lý an toàn và ổn định thì cũng sẽ bị vận trình thúc đẩy để liên tục tiến về phía trước và buộc phải hành động.

Xui xẻo chồng chất xui xẻo trong tháng 7 âm lịch này là con giáp nào? - Ảnh 2
Nguyệt Lệnh lâm Suy báo hiệu vận trình có dấu hiệu giảm sút, càng về cuối tháng hung họa càng vượng, nên tranh thủ tiến hành những dự định quan trọng ngay từ đầu tháng, tỷ lệ thành công có thể sẽ cao hơn.

Hiệu suất công việc trong tháng không được lý tưởng, khối lượng tăng lên, sức cạnh tranh lớn. Ngoài những khó khăn mang tính khách quan như biến động thị trường, hợp tác trục trặc…, bản mệnh còn phải đối mặt với những mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Song được cát tinh Thái Dương che chở, dù gặp phải trở lực song cuối cùng vẫn được hóa giải, đạt được thành quả xứng đáng.

Tài lộc của mệnh chủ trong tháng cũng đối mặt nhiều sự bất ổn, thu nhập bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Đã vậy có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh, chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động về tài chính.

Tình hình sức khỏe tháng này của tuổi Mùi cũng giảm sút đáng kể. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên bị đau đầu, stress, mất ngủ, ăn uống kém ngon, lâu dài có thể bị sụt cân. Nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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