10 ngày đầu của tháng 7 dương lịch, may mắn sẽ đến với con giáp nào?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Trong cuộc sống, họ thể hiện được sự linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Người tuổi này ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vượt lên nghịch cảnh.

10 ngày đầu tháng 7, người tuổi Mão mở cửa đón Thần Tài, vận xui qua mau, vận may gõ cửa. Con giáp này làm đâu gặt đấy, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Người tuổi Mão làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Người tuổi Mão tốt bụng, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh, có khả năng chịu đựng áp lực công việc. Gần đây, người sinh năm Mão bị hung tinh chiếu mệnh trong thời gian vừa qua nên vận trình của họ không mấy tốt đẹp. Đồng thời, họ cũng gặp khá nhiều xui xẻo.

Người tuổi Mão làm về dịch vụ cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác. Nếu đang có ý định chuyển việc, họ được giới thiệu vào làm ở một công việc với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Người tuổi Mão nỗ lực hết mình nên sớm nhận được quả ngọt, tiền bạc về đầy túi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất ngang tàng, cá tính. Họ thích sống cuộc sống phiêu lưu, tự do tự tại. Người tuổi Tuất còn là người biết nhìn xa trông rộng và có khả năng phán đoán tuyệt vời.

Cho dù làm kinh doanh tự do hay làm công ăn lương, họ luôn có cách để phát huy thế mạnh và lợi thế của riêng mình. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 7, người tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội làm ăn quý như vàng. Đó có thể là một công việc, vị trí phù hợp với khả năng của họ hơn hoặc có thể là một nghề tay trái, công việc làm thêm hái ra tiền.

Hơn nữa, người tuổi Tuất còn nhận được sự ủng hộ, động viên tinh thần rất lớn từ gia đình nhờ đó sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió, vượng phúc, vượng tài.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình dịu dàng, thanh tao, hoạt bát đáng yêu. Tuy họ không phải là người thông minh đặc biệt nhưng họ lại được lòng rất nhiều người. Người tuổi Hợi hay giúp đỡ người khác, luôn nghĩ cho người rồi mới đến mình. Chính bởi vậy mà con giáp này dễ nhận được phúc báo, gặp dữ cũng cũng hóa lành.

10 ngày đầu tháng 7, người tuổi Hợi gặp nhiều điều may trong công việc cũng như cuộc sống. Nhờ tài vận dồi dào, thu nhập của họ từng bước tăng lên. Người tuổi này nếu làm trồng trọt, chăn nuôi thì được mùa, được giá.

Nếu làm công ăn lương thì họ sẽ sớm có thêm nghề tay trái giúp gia tăng thu nhập. Người tuổi Hợi nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vốn ít lãi nhiều, các thương vụ đều suôn sẻ. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này được cấp trên ghi nhận, rộng đường thăng tiến, tiền bạc chẳng mấy mà đầy túi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo