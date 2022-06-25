Nổi tiếng đào hoa, phong lưu đa tình là các con giáp nam nào?

Nổi tiếng phong lưu đa tình, nếu một nửa của bạn có mặt trong danh sách dưới đây cần giữ cho thật kĩ.

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân nổi tiếng phong lưu. Họ không thích chịu trách nhiệm trong tình yêu, không thích rắc rối. Người này cũng đổi người yêu liên tục, rất hay "đứng núi này trông núi nọ".

Đàn ông tuổi Thân không thích cuộc sống bình thường, nhạt nhẽo mà hay theo đuổi sự mới lạ, kích thích. Kết hôn đối với họ mang lại sự gò bó. Về lâu dài, người này có thể bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ sai trái trong hôn nhân.

Họ có thể tìm đến những cuộc tình mới để vui vẻ nhưng cũng cả thèm chóng chán. Kể cả khi chấm dứt quan hệ với tiểu tam, con giáp này cũng chưa chắc đã quay về với gia đình mà đang tìm kiếm, chờ đợi một mục tiêu mới.

Tuổi Hợi

Mặc dù người tuổi Hợi không linh hoạt năng động, cũng chẳng phải quá tài năng hơn người nhưng họ vẫn có nét thu hút rất riêng. Người tuổi Hợi luôn luôn lạc quan khi đối diện với mọi việc, dù ở đâu họ cũng tìm được niềm vui cho bản thân mình. Chính vì vậy khi ở bên cạnh người tuổi Hợi sẽ luôn có cảm giác rất thoải mái, rất hạnh phúc.

Dù trong hoàn cảnh nào người tuổi Hợi vẫn luôn ấm áp như mặt trời khiến người khác không ngừng bị thu hút đến gần họ. Phải nói rằng kể cả khi người tuổi Hợi kết hôn thì vận đào hoa của họ vẫn tăng vùn vụt, lúc nào cũng có rất nhiều người theo đuổi.

Tuổi Mão

Người đàn ông tuổi Mão hiền lành, ôn hòa, hiếm khi nổi giận với nửa kia. Mặc dù tốt tính nhưng họ lại có nhược điểm là khả năng làm chủ kém.

Đàn ông tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu đang sống cuộc sống buồn tẻ, vô vị, chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chỉ cần tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn, họ rất dễ bị choáng ngợp, thu hút. Chỉ cần có người "rót mật vào tai" là họ sẽ lao đầu vào dù biết đó là cuộc tình sai trái, không có kết quả.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-tieng-dao-hoa-phong-luu-da-tinh-la-cac-con-giap-nam-nao-478283.html