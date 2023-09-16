Gặp thời vận tốt: Cuối tuần này (16/9 - 17/9), TOP 3 con giáp tài lộc đỏ rực, cuộc sống lên hương, mua nhà tậu xe chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 06:23

Cuối tuần này chính là thời gian dành cho 3 con giáp có vận đỏ như son, làm gì cũng cực kỳ may mắn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, dễ dàng tăng lương mà còn có đường tình duyên nở rộ.

Tuổi Thìn

Mặc dù không phải là một người theo đuổi “chủ nghĩa hoàn hảo”, thế nhưng tuổi Thìn luôn cố gắng làm mọi việc một cách chỉnh chu nhất. Trong công việc, mỗi khi được giao một việc nào đó, dù là nhỏ nhất thì người tuổi Thìn cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Với họ, những công việc không được làm một cách cẩn thận, chăm chỉ đều là lãng phí thời gian. Nhờ cách tư duy này mà họ luôn được đồng nghiệp xung quanh coi trọng, lãnh đạo đánh giá cao.

Cuối tuần này, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được vận may hiếm có. Bên cạnh công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào thì họ còn có đường tình duyên nở rộ. Với những người đang độc thân, họ có cơ hội cao gặp được một nửa ưng ý. Nếu biết cách “chắt chiu” từng cơ hội và mở lòng hơn, họ nhất định sẽ có một tình yêu ngọt ngào trong tương lai.

Gặp thời vận tốt: Cuối tuần này (16/9 - 17/9), TOP 3 con giáp tài lộc đỏ rực, cuộc sống lên hương, mua nhà tậu xe chỉ trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhắc đến tuổi Ngọ, bạn sẽ không thể bỏ qua tính cách mạnh mẽ, quyết tâm và sự ham học hỏi. Khi bắt tay vào làm việc, người tuổi Ngọ luôn kiên trì đến cùng nên luôn nhận được sự nể trọng từ những người xung quanh. Có lẽ vì khâm phục tinh thần này của tuổi Ngọ nên mỗi khi thấy họ gặp khó khăn, các quý nhân đều nhiệt tình giúp đỡ.

Cuối tuần này nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Ngọ làm gì cũng thành công, chỉ cần ngồi yên là “tiền tài tự tìm đến”. Với những người làm công ăn lương, nhờ công việc hanh thông mà lương của tuổi Ngọ chỉ tăng chứ không giảm. Bên cạnh đó, họ còn nhận thêm một khoản kha khá từ tiền do lãnh đạo thưởng thêm. Còn với người làm kinh doanh, thời điểm cuối năm chính là dịp để họ “hốt bạc”. Dù buôn bán mặt hàng gì thì con giáp này cũng mua may bán đắt và có thêm không ít khách hàng lớn. Nhờ vậy mà họ có thể mua sắm nhiều món đồ đắt đỏ cho bản thân và gia đình đón Tết.

Gặp thời vận tốt: Cuối tuần này (16/9 - 17/9), TOP 3 con giáp tài lộc đỏ rực, cuộc sống lên hương, mua nhà tậu xe chỉ trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với tính cách thân thiệt, hoà đồng và khả năng ứng biến cực tốt, chẳng cần dựa vào vận may thì tuổi Thân cũng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Dù vậy thì họ lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn chứ không hề tỏ ra kiêu ngạo hay bốc đồng. Nhờ tính cách này mà con giáp này luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Tuy nhiên vì sự thành công “không ngừng nghỉ” này mà người tuổi Thân gặp phải không ít chuyện hiểu nhầm, ghen tị của đối thủ. Để có thể giải quyết được vấn đề này, người tuổi Thân nên bình tĩnh mỗi khi gặp phải rắc rối để tránh làm những kẻ tiểu nhân thích thú.

Cuối tuần này sẽ rất thích hợp để tuổi Thân đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc, cuộc sống của mình. Đặc biệt, nếu nhận được lời mời tham gia đầu tư vào các dự án lớn, bạn nên cân nhắc kĩ và hỏi ý kiến từ những người có kinh nghiệm để tránh mắc sai lầm. Dù cần thận trọng thì những dự án này cũng sẽ đem đến cho tuổi Thân một khoản tiền không nhỏ trong thời gian tới.

Gặp thời vận tốt: Cuối tuần này (16/9 - 17/9), TOP 3 con giáp tài lộc đỏ rực, cuộc sống lên hương, mua nhà tậu xe chỉ trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi hôm nay tử vi ngày 16/9/2023 tử vi giữa tháng 9 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng