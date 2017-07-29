Ganh tỵ với top nàng giáp càng già càng giàu, vận đào hoa đỏ như son

Càng trưởng thành những nàng giáp sau càng khiến người khác phải ganh tỵ sự quyến rũ, thành công và hạnh phúc viên mãn của mình.

Phụ nữ tuổi Thìn chín chắn, tự lập từ nhỏ nên họ ý thức đước giá trị đồng tiền khi còn rất trẻ. Thìn phấn đấu học tập chăm chỉ, làm việc miệt mài nên thành công đến với nàng rất sớm. Chưa kể, nàng Thìn là con giáp biết chăm chút cho bản thân nên trông luôn trẻ hơn tuổi thật, đây là lý do họ dễ dàng thu hút đàn ông trẻ tuổi hơn mình.

Nàng Mùi

Mùi là nàng giáp bất trị, cứng đầu và không dễ thu phục. Tuy nhiên, theo thời gian nàng sẽ chín chắn, chững chạc và ‘người lớn’ hơn.

Mùi tuy sống tình cảm, bất cần nhưng với vấn đề tiền bạc họ lại rất nhạy bén. Mùi có sự nghiệp vững vàng, có một công việc tạo nhiều hứng khởi và sựu vô tư trong tâm hồn giúp Mùi có một tuổi thanh xuân rực rỡ. Ở Mùi có sự bướng bỉnh của những cô nàng mới lớn, sự từng trải của phụ nữ trưởng thành, và đây chính là bí quyết khiến Mùi hấp dẫn trong mắt mọi đàn ông, nhất là đàn ông ít tuổi hơn họ.

Nàng Ngọ

Người ta cứ nghĩ Ngọ là con giáp cứng đầu, thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngọ đích thị là mẫu phụ nữ của gia đình, thường lấy chồng sớm và toàn tâm toàn ý vì chồng con. Câu nói ‘gái một con trông mòn con mắt’ chính là dành cho Ngọ.

Sauk hi đã có chồng con, Ngọ càng có động lực làm giàu để con cái có được cuộc sống suong sướng. Chính vì thế, nếu những con giáp khác nỗ lực một thì Ngọ lại nỗ lực gấp hai. Tất nhiên, nàng Ngọ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Nàng Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ sinh ra dù giàu hay nghèo đều toát lên nét sang trọng, thần thái quý phái hơn người. Tỵ có mục tiêu phấn đấu rất rõ ràng cho sự nghiệp, cuộc đời của mình. Vậy nên, không ngạc nhiên khi Tỵ làm ra tiền, biết cách tieu tiền và hưởng thụ cuộc sống.

Đàn ông cưới được phụ nữ tuổi Tý nhớ giữ thật chặt, bởi dù có chống thì sự hấp dẫn của nàng vẫn không hề suy giảm.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.