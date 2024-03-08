Được Thần Phật phù hộ che chở, 3 con giáp Đại Phúc Đại Quý, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc trong tuần mới (từ 11/3 đến 17/3)

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 13:31

Xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây sẽ có 1 tuần mới (từ 11/3 đến 17/3) đón nhận vận may, tài lộc, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (từ 11/3 đến 17/3), sự thay đổi về mặt nhận thức và tính cách nào đó dưới sự thúc đẩy của Tam Hội cũng sẽ giúp con giáp tuổi Mùi gặp được những người bạn tốt, những Quý Nhân phù trợ về sau. Hãy duy trì cách sống tích cực này và sẽ nhận được nhiều quả ngọt trong tương lai!

Được Thần Phật phù hộ che chở, 3 con giáp Đại Phúc Đại Quý, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc trong tuần mới (từ 11/3 đến 17/3) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của bản mệnh đang ngày càng tốt lên khi bạn hiểu ra rằng mọi vấn đề đến từ mình và tìm cách chỉnh sửa. Nhờ thế mà ngay cả mối quan hệ của bạn với những người xung quanh vẫn được duy trì ở mức ổn định và tốt đẹp. Chính Ấn xuất hiện trong tuần cũng là dấu hiệu tốt để bạn thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới tính sáng tạo cao. Hứa hẹn các ý tưởng của bạn được ghi nhận.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (từ 11/3 đến 17/3), tuổi Tỵ có thêm động lực và năng lượng để hoàn thành khối lượng công việc khá lớn. Xung quanh bản mệnh luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình, cấp trên tâm lý sẵn sàng tạo điều kiện, môi trường làm việc hài hòa giúp bản mệnh thoải mái phát huy năng lực của mình.

Được Thần Phật phù hộ che chở, 3 con giáp Đại Phúc Đại Quý, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc trong tuần mới (từ 11/3 đến 17/3) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bản mệnh đang rất tự tin về hướng phát triển sự nghiệp của mình vì những thành quả nhận được cho thấy bản mệnh đang đi đúng hướng, cũng luôn nhận được rất nhiều trợ giúp từ người khác. Con giáp này nên cố gắng phát huy những sở trường cá nhân để phục vụ cho tổ chức và đội nhóm mà bản mệnh góp mặt.

Chuyện tình cảm của bản mệnh tiến triển tốt đẹp. Đôi lứa luôn dành cho nhau sự bao dung và tôn trọng, mối quan hệ không có gì phải lo lắng. Nếu con giáp này còn độc thân thì đây cũng là thời điểm tốt để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm thương trộm nhớ, mở cánh cửa hạnh phúc cho mình.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi tuần mới (từ 11/3 đến 17/3), tuổi Dần được Chính Tài chiếu mệnh nên thu hoạch khá nhiều tin tức tốt lành, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu chuyển biến tích cực trong tuần. Khả năng kiếm tiền của con giáp được khẳng định, thậm chí ngày càng mở rộng quy mô và phát triển nhanh hơn so với dự định lúc ban đầu của bản mệnh.

Được Thần Phật phù hộ che chở, 3 con giáp Đại Phúc Đại Quý, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc trong tuần mới (từ 11/3 đến 17/3) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người kinh doanh, chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi, hanh thông vô cùng. Thời điểm này rất thích hợp để con giáp này bàn bạc, gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn. Bạn có thể tận dụng những mối quan hệ sẵn có hoặc tìm kiếm những đối tác mới, tăng tính đa dạng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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