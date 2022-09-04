Đúng thứ Tư tuần mới (7/9), nước đẩy thuyền lên: 3 con giáp được Thần Tài che chở, cuộc sống lên hương tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tài vận thứ Tư tuần mới (7/9) là điểm sáng đối với người tuổi Dần, những nguồn thu trong ngày này của tuổi Dần chỉ có tăng tiến chứ chẳng hề thụt giảm đi. Dần gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Dần khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho con giáp này đi đến thành công.

Dần hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Những người cầm tinh con Ngựa vốn dĩ đã có vận số may mắn hơn người. Sự nhanh nhạy tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, khó khăn.

Đường tài lộc của con giáp này đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, Dần sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy cơ hội này để hóa giải những xui xẻo cản đường Dần trước đó.

Người tuổi Ngọ có số làm lãnh đạo, họ thường thành công trong sự nghiệp. Khi người khác còn loay hoay thì họ đã đứng trên đỉnh cao. Tử vi tuần mới cho biết, trong ngày thứ Tư (7/9) tới đây, Ngọ sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Ngựa như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của Ngọ lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Ngọ phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Những người thuộc con giáp này luôn tràn đầy lý tưởng và hi vọng cho tương lai. Hợi muốn được đối mặt và mong muốn tự mình giải quyết mọi việc. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ không bao giờ hứa những gì họ không thể thực hiện. Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai.

Thời vận của tuổi Hợi đến trong ngày thứ Tư tuần tới (7/9), cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Thời hoàng kim của bạn đã tới. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người tuổi Hợi kéo dài cho đến cuối năm. Trong khoảng này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Trong khoảng thời gian này, tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh. Hợi trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế. Tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm