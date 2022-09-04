Trong ngày thứ Hai đầu tuần (5/9), Chính Ấn soi tỏ: 3 con giáp có sự nghiệp phất lên, phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 09:46

Bước sang tuần mới, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi giúp họ từng bước kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu mang tính cách nhẹ nhàng và ôn hoà. Con giáp này luôn thể hiện sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng. Mọi người xung quanh thường yêu quý và thích bắt chuyện với họ. Con giáp tuổi này muốn sống hòa bình, không thích làm công việc nào cạnh tranh quá cao. Họ có những mục tiêu, tham vọng riêng, không giống với những người khác.

Trong ngày thứ Hai đầu tuần (5/9), Chính Ấn soi tỏ: 3 con giáp có sự nghiệp phất lên, phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày thứ Hai đầu tuần mới (5/9), con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc. Những dự án họ đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn.

Tuần mới này, Dậu được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc. Con giáp này cần giữ vững tinh thần trước mọi khó khăn. Đây cũng là bí quyết giúp họ từng bước vượt qua trở ngại, đạt được thành quả như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Ngọ hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Trong ngày thứ Hai đầu tuần (5/9), Chính Ấn soi tỏ: 3 con giáp có sự nghiệp phất lên, phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Hai tuần mới này (5/9), con giáp tuổi Ngọ có tài vận lên cao. Họ nhận được nhiều cơ hội cải thiện thu nhập. Đó có thể là một công việc mới, một cơ hội hợp tác làm ăn hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

Con giáp tuổi này kinh doanh có tâm, được khách hàng ủng hộ. Trong khi đó, người làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong thời gian tới đây, tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát, thu nhập nhờ đó cũng dồi dào.

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp thì người tuổi Thân là người nhanh nhẹn hoạt bát nên họ dễ dàng thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Thân sẽ có thời gian viên mãn trong đầu tuần mới từ 5/9, tuổi Thân sẽ là con giáp được thần tài lộc ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền khiến cuộc sống cực kỳ an nhàn sung túc.

Trong ngày thứ Hai đầu tuần (5/9), Chính Ấn soi tỏ: 3 con giáp có sự nghiệp phất lên, phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhất là với những người có số làm ăn kinh doanh thì đây chính là thời gian phát huy mọi tiềm năng để thu hút nhiều tài lộc cho mình. Cuộc sống của người tuổi Thân sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.

Trong thời gian tới tài lộc của bản mệnh khá vượng, khi có quý nhân soi đường làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đây chính là cơ hội phát tài  cho bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp trong 5 ngày tới (4/9 - 8/9), Ngọc Hoàng bắt loa gọi tên 3 con giáp trúng được độc đắc, tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả

Liên tiếp trong 5 ngày tới (4/9 - 8/9), Ngọc Hoàng bắt loa gọi tên 3 con giáp trúng được độc đắc, tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả

Trong 5 ngày tới đây (4/9 - 8/9), vận mệnh 3 con giáp này sẽ đổi hướng xoay chiều, phất lên giàu có sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà