Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết Trung thu: Thượng Đế điểm chỉ, Thần Tài mở kho, 3 con giáp đón lộc tứ phía, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 21:49

Sách tử vi chỉ rõ, thời gian Tết Trung thu được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, 3 con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc.

Tuổi Thìn

Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết Trung thu: Thượng Đế điểm chỉ, Thần Tài mở kho, 3 con giáp đón lộc tứ phía, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc. 

Bắt đầu từ Trung Thu cũng Rằm tháng 8, cung tài bạch của con giáp xuất hiện “Thiên Mã Tinh” nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Thìn có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Mão

Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết Trung thu: Thượng Đế điểm chỉ, Thần Tài mở kho, 3 con giáp đón lộc tứ phía, giàu có ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của người tuổi Mão trong dịp Trung thu bỗng trở nên rất rực rỡ bởi bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó.

Dù là Trung Thu nhưng bạn vẫn có ý thức hạn chế việc mua sắm, tập trung vào việc tiết kiệm để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn về sau.

Nói chung thì dù người tuổi Mão đang là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều rủng rỉnh tiền tiêu trong thời gian này. Bạn thoát khỏi được những lo lắng tiền bạc, không còn phải lo toan nhiều như trước nữa.

Thế nhưng bên cạnh đó, bản mệnh phải cẩn trọng vì có những kẻ xấu đang lợi dụng tiền bạc của bạn, chớ nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, bạn sẽ không có cơ hội đòi lại được chúng đâu.

Tuổi Tuất

Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết Trung thu: Thượng Đế điểm chỉ, Thần Tài mở kho, 3 con giáp đón lộc tứ phía, giàu có ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận thế người tuổi Tuất trong năm 2022 tương đối thuận lợi, rất nhiều việc đều được diễn ra theo đúng kế hoạch, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Nhưng thời gian nửa đầu năm, do hung tinh phát tác mà tài vận của con giáp này bị ảnh hưởng nhất định, thu nhập không như ý muốn. Nhưng vào dịp Trung Thu, khi có quý nhân cát tinh “trợ lực, tài vận khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Tuất thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài.

Ngoài ra, được sao “Thiên Đức” soi chiếu nên sự nghiệp thăng tiến “như diều gặp gió” nên thu nhập cũng tăng lên phi mã. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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